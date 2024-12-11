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ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що припинення війни росії проти України стане його головним пріоритетом

11 грудня 2024, 11:39
Трамп заявив, що припинення війни росії проти України стане його головним пріоритетом
За його словами, Близький Схід також є більшим пріоритетом, проте "це менш складна ситуація, ніж Україна з росією".

Вирішення ситуації з російсько-українською війною стане головним пріоритетом обраного президента США Дональда Трампа у зовнішній політиці після вступу на посаду 20 січня. Діяти планується швидко.

Про це повідомляє Barron’s з посиланням на інтерв'ю Трампа французькому журналу Paris Match.

"Я думаю, що нам потрібно вирішити українську проблему із росією", - заявив він.

Інтерв'ю було записано під час візиту Трампа до Франції 7 листопада та оприлюднено 11 листопада.

"Обидві ці країни втрачають таку кількість, в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про його головний пріоритет на міжнародній арені.

За його словами, Близький Схід також є більшим пріоритетом, проте "це менш складна ситуація, ніж Україна з росією".

"Але це дві ситуації, які нам потрібно вирішити, і зробити це швидко. Безліч людей помирає", - додав він.

Трамп прибув до Парижа на відкриття собору Паризької Богоматері після руйнівної пожежі у 2019 році. Під час свого візиту до Франції, який став його першою міжнародною поїздкою після переобрання, він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном та українським лідером Володимиром Зеленським.

"У нас була хороша зустріч із президентом Зеленським", - сказав Трамп.

Зеленський заявив, що вдячний Трампу за "тверду рішучість" покласти край війні в Україні.

Трамп у ході передвиборчої кампанії заявляв, що може покласти край війні росії з Україною за 24 години. У неділю він написав на своїй платформі Truth Social, що "необхідно негайно припинити вогонь і розпочати переговори".

Він також повторив свій заклик до Вашингтона не втручатися у справи Сирії, де президента Башара Асада скинули повстанці під час блискавичного наступу на вихідних.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський використав свою першу після виборів у США зустріч з обраним президентом Дональдом Трампом, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни.

Дональд Трампвійна в Україні

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