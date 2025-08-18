Трамп заявив, що путін підтримує його позицію щодо заборони поштового голосування в США

Трамп роками критикував голосування поштою, стверджуючи, що саме завдяки цій практиці демократи сфальсифікували результати виборів 2020 року, позбавивши його перемоги.

Президент США Дональд Трамп 18 серпня різко висловився проти голосування поштою і пообіцяв очолити рух за скасування цієї практики напередодні проміжних виборів 2026 року.

Про це повідомляють Politico та Reuters.

"Вибори ніколи не можуть бути чесними із поштовим голосуванням, і всі це знають, особливо демократи. Я разом із Республіканською партією будемо боротися щосили, щоб повернути чесність і доброчесність нашим виборам", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп роками критикував голосування поштою, стверджуючи, що саме завдяки цій практиці демократи сфальсифікували результати виборів 2020 року, позбавивши його перемоги. На цей раз він додав, що підпише виконавчий указ, який допоможе "забезпечити чесність" на проміжних виборах 2026 року. Крім голосування поштою, увагу Трамп планує зосередити на машинах для голосування, віддаючи перевагу паперовим бюлетеням з водяними знаками.

У інтерв’ю телеканалу Fox News після зустрічі з владіміром путіним на Алясці 15 серпня Трамп зазначив, що російський лідер нібито підтримав його позицію. "владімір путін, розумний хлопець, сказав, що не можна провести чесних виборів за допомогою голосування поштою. Він сказав, що зараз у світі немає жодної країни, яка б це використовувала", — заявив Трамп.

Історично голосування поштою користувалися переважно демократи, тоді як республіканці частіше голосують особисто. Використання поштових бюлетенів різко зросло під час виборів 2020 року через пандемію COVID-19 і залишалося на високому рівні під час наступних виборів.

Проміжні вибори відбуваються через два роки після президентських і включають обрання Палати представників, третини Сенату та частини місцевих адміністрацій.