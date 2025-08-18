Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що путін підтримує його позицію щодо заборони поштового голосування в США

18 серпня 2025, 19:44
Трамп заявив, що путін підтримує його позицію щодо заборони поштового голосування в США
Трамп роками критикував голосування поштою, стверджуючи, що саме завдяки цій практиці демократи сфальсифікували результати виборів 2020 року, позбавивши його перемоги.

Президент США Дональд Трамп 18 серпня різко висловився проти голосування поштою і пообіцяв очолити рух за скасування цієї практики напередодні проміжних виборів 2026 року.

Про це повідомляють Politico та Reuters.

"Вибори ніколи не можуть бути чесними із поштовим голосуванням, і всі це знають, особливо демократи. Я разом із Республіканською партією будемо боротися щосили, щоб повернути чесність і доброчесність нашим виборам", — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Трамп роками критикував голосування поштою, стверджуючи, що саме завдяки цій практиці демократи сфальсифікували результати виборів 2020 року, позбавивши його перемоги. На цей раз він додав, що підпише виконавчий указ, який допоможе "забезпечити чесність" на проміжних виборах 2026 року. Крім голосування поштою, увагу Трамп планує зосередити на машинах для голосування, віддаючи перевагу паперовим бюлетеням з водяними знаками.

У інтерв’ю телеканалу Fox News після зустрічі з владіміром путіним на Алясці 15 серпня Трамп зазначив, що російський лідер нібито підтримав його позицію. "владімір путін, розумний хлопець, сказав, що не можна провести чесних виборів за допомогою голосування поштою. Він сказав, що зараз у світі немає жодної країни, яка б це використовувала", — заявив Трамп.

Історично голосування поштою користувалися переважно демократи, тоді як республіканці частіше голосують особисто. Використання поштових бюлетенів різко зросло під час виборів 2020 року через пандемію COVID-19 і залишалося на високому рівні під час наступних виборів.

Проміжні вибори відбуваються через два роки після президентських і включають обрання Палати представників, третини Сенату та частини місцевих адміністрацій.

вибориСШАВладімір ПутінДональд Трамппошта

Останні матеріали

Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється