Трамп заявив, що росія має сильнішу переговорну позицію у війні проти України

Президент США Дональд Трамп у контексті його спроб врегулювати війну між рф та Україною висловив думку, що саме російська сторона перебуває у сильнішій переговорній позиції.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

Трамп переконаний, що позиція рф виглядає сильнішою, оскільки це "набагато більша країна".

"Це війна, яка ніколи не повинна була статися. Чесно кажучи, вона не сталася б, якби я був президентом, і вона не відбувалася протягом чотирьох років. Я спостерігав за цим і сказав: "Вау, вони створять тут проблеми". І вона почалася і могла б перерости в третю світову війну, чесно кажучи", – сказав Трамп.

За його словами, розв’язана рф війна проти України – "це велика проблема для Європи. І вони не справляються з нею добре".

При цьому він повторив свої твердження про те, що президент України Володимир Зеленський не читав його "мирний план", і додав, що "він має зробити це".

"Було б добре, якби він його прочитав. Знаєте, багато людей гине. Тож було б дуже добре, якби він його прочитав. Його людям пропозиція дуже сподобалася. Їм вона дійсно сподобалася. Його заступники, його високопосадовці, їм сподобалося, але вони сказали, що він її ще не прочитав. Я думаю, він повинен знайти час, щоб її прочитати", – додав президент США.

Також Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський понад усе хотів повернути Крим, який, за словами американського лідера "із чотирьох боків оточений океаном".

"Знаєте, коли Зеленський вперше прийшов і вперше зустрівся з путіним, він сказав: "Я хочу двох речей. Я хочу, щоб Крим повернувся, і ми будемо членами НАТО". Він сказав це не дуже приємно",- заявив американський лідер в інтерв’ю Politico.

При цьому він вкотре звинуватив колишнього президента Барака Обаму в тому, що Україна втратила півострів.

"Крим був серцем. Ви знаєте, я дуже добре розбираюся в нерухомості. І коли я дивився, кожен раз, коли я дивився на цю карту, я говорив: "О, так, Крим такий красивий. Вау. Він з чотирьох боків оточений океаном. Є тільки невеликий шматочок суші, щоб дістатися до основної частини. Ну, основна частина, я маю на увазі, Крим величезний, але він з'єднує частину України, про яку ми зараз говоримо, через невеликий перешийок. З чотирьох боків його оточує океан. У найтеплішій частині найкраща погода, найкраще все. А Обама його віддав", - заявив Трамп.

