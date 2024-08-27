Трамп заявив, що створить Космічну національну гвардію і побудує навколо США "Залізний купол"

Трамп вважає, що завдяки створенню Космічних сил США "лідирують за всіма основними показниками в космосі".

Колишній президент Трамп заявив, що створить національну гвардію для Космічних сил і побудує "Залізний купол" для захисту США від ракет, виклавши свої військові плани під час виступу 26 серпня на конференції Асоціації національної гвардії США в Детройті. Космічні сили США були створені у 2019 році для захисту американських об'єктів у космосі від загроз з боку росії та Китаю.

Про це інформує The Hill.

"Одним з моїх найбільших досягнень під час мого першого терміну було створення Космічних сил, першого нового виду збройних сил за останні 70 років; це велика справа. Тепер, коли Космічні сили запущені й працюють, я згоден з тим, що настав час створити космічну національну гвардію як основний бойовий резерв Космічних сил США", — сказав Трамп.

Трамп стверджує, що до створення Космічних сил США були "знищені" в космосі, але завдяки ним країна зараз "лідирує за всіма основними показниками в космосі".

Трамп неодноразово обіцяв створити систему в стилі "Залізного купола", заявляючи під час передвиборчої кампанії протягом минулого року, що працюватиме над створенням "найбільшого купола з усіх", оскільки "навколо багато вороже налаштованих людей".

У травні деякі експерти повідомили газеті The Hill, що купол, швидше за все, буде виглядати інакше, ніж ізраїльський, і коштуватиме дорожче, і що він буде малоефективним для зупинки ракет малої дальності, від яких він повинен захищати.