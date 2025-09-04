Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Трамп заявив, що зустріч путіна та Зеленського поки неможлива, але щось має статися

04 вересня 2025, 10:02
Трамп заявив, що зустріч путіна та Зеленського поки неможлива, але щось має статися
Фото: apnews.com
За словами Трампа, він думав, що війна рф проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між рф та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери країн "ще не готові" до саміту.

Про це повідомляє CBS News.

Трамп в інтерв'ю описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну" і додав, що уважно стежить за тим, як сторони успішно справляються з труднощами на шляху до перемовин.

"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - сказав американський лідер.

Також глава Білого дому висловив незадоволення щодо нещодавніх масованих атак рф по Україні та їх наслідків - зокрема загибелі мирних українців.

"Я думаю, що ми все владнаємо", - сказав він.

За словами Трампа, він думав, що війна рф проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".

"Але, схоже, вона виявилася трохи складнішою за деякі інші", - підсумував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

Однак Білий дім цю інформацію оновив і заявив, що мова йшла про Зеленського. 

