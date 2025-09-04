Трамп заявив, що зустріч путіна та Зеленського поки неможлива, але щось має статися
Президент США Дональд Трамп заявив, що залишається відданим прагненню мирної угоди між рф та Україною, попри все більшу невизначеність у цьому питанні. Втім лідери країн "ще не готові" до саміту.
Про це повідомляє CBS News.
Трамп в інтерв'ю описав свою позицію щодо переговорів як "реалістичну та оптимістичну" і додав, що уважно стежить за тим, як сторони успішно справляються з труднощами на шляху до перемовин.
"Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити", - сказав американський лідер.
Також глава Білого дому висловив незадоволення щодо нещодавніх масованих атак рф по Україні та їх наслідків - зокрема загибелі мирних українців.
"Я думаю, що ми все владнаємо", - сказав він.
За словами Трампа, він думав, що війна рф проти України "буде однією з найлегших серед тих, які він зупинив".
"Але, схоже, вона виявилася трохи складнішою за деякі інші", - підсумував він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.
Однак Білий дім цю інформацію оновив і заявив, що мова йшла про Зеленського.