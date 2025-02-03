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ПОЛІТИКА

Трамп знову підписує указ про вихід США з Ради ООН з прав людини – Politico

03 лютого 2025, 20:48
Трамп знову підписує указ про вихід США з Ради ООН з прав людини – Politico
Як пише видання, такі дії відновлять політику Трампа, яка діяла за його попередньої каденції.

Президент США Дональд Трамп невдовзі підпише указ про вихід Штатів з Ради ООН з прав людини і заборону на подальше фінансування агентства ООН з надання допомоги Газі.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, такі дії відновлять політику Трампа, яка діяла за його попередньої каденції. Politico зазначає, що США вже давно звинувачують Раду ООН в упередженому ставленні до Ізраїлю і в тому, що вона покриває уряди, які порушують права людини.

Окрім цього адміністрація Трампа поставила під сумнів майбутнє Агентства США з міжнародного розвитку, яке також просуває права людини за кордоном, через занепокоєння, чи відповідає воно політиці президента "Америка понад усе" і як витрачаються кошти.

Водночас, Білий дім заявив Politico, що Рада "не виконала свого призначення і продовжує використовуватися як захисний орган для країн, що здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

"РПЛ ООН демонструє послідовну упередженість щодо Ізраїлю, приділяючи йому несправедливу і непропорційну увагу в роботі Ради. У 2018 році, коли президент Трамп вийшов зі складу РПЛ ООН під час своєї першої адміністрації, організація прийняла більше резолюцій, що засуджують Ізраїль, ніж Сирія, Іран і Північна Корея разом узяті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 3 лютого, штаб-квартира Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у Вашингтоні була закрита. Співробітникам доручили працювати зі своїх будинків, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що працівників штаб-квартири USAID у Вашингтоні попередили про те, що їм не потрібно приходити на роботу пізно ввечері 2 лютого в розсилці електронною поштою. У виданні уточнили, що воно виходило від "вищого керівництва".

Крім того, сьогодні Маск написав у соцмережі, що президент США Дональд Трамп погодився з його пропозицією закрити USAID. Сам мільярдер неодноразово називав агентство "злочинною організацією".

ІзраїльООНДональд ТрампUSAIDправа людей

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