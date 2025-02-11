Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп зупинив застосування закону США про заборону бізнесу давати хабарі чиновникам за кордоном

11 лютого 2025, 14:33
Трамп зупинив застосування закону США про заборону бізнесу давати хабарі чиновникам за кордоном
Фото: Yahoo Finanzas
Закон, ухвалений 1977 року, забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, давати хабарі іноземним чиновникам.
Президент США Дональд Трамп підписав указ, що приписує Міністерству юстиції призупинити судове переслідування американців, яких обвинувачують у підкупі посадовців іноземних урядів із метою одержання або збереження бізнесу у своїх країнах.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Указ Трампа призупиняє виконання майже півстолітнього закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA) і доручає генеральній прокурорці Пем Бонді переглянути поточні та минулі дії, пов'язані із законом, і підготувати нові керівні принципи щодо його виконання.
 
Закон, ухвалений 1977 року, забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, давати хабарі іноземним чиновникам. Згодом він став керівною силою для того, як американські компанії працюють за кордоном.
 
"Це означатиме набагато більше можливостей для бізнесу для Америки", - заявив Трамп журналістам під час підписання указу в Овальному кабінеті.
 
Трамп хотів скасувати FCPA під час свого першого терміну на посаді. Він назвав його "жахливим законом" і сказав, що "світ сміється над нами" за його застосування.
 
Антикорупційна організація Transparency International заявила, що закон FCPA вивів Сполучені Штати в лідери в боротьбі з глобальною корупцією.
 
Виконавчий директор Transparency International US Гері Калман сказав у своїй заяві, що указ Трампа "знижує - і може прокласти шлях до повної ліквідації - перлини в боротьбі США з глобальною корупцією".

 

Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 08:01
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється