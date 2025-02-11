Трамп зупинив застосування закону США про заборону бізнесу давати хабарі чиновникам за кордоном

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що приписує Міністерству юстиції призупинити судове переслідування американців, яких обвинувачують у підкупі посадовців іноземних урядів із метою одержання або збереження бізнесу у своїх країнах.

Указ Трампа призупиняє виконання майже півстолітнього закону про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA) і доручає генеральній прокурорці Пем Бонді переглянути поточні та минулі дії, пов'язані із законом, і підготувати нові керівні принципи щодо його виконання.

Закон, ухвалений 1977 року, забороняє компаніям, що працюють у Сполучених Штатах, давати хабарі іноземним чиновникам. Згодом він став керівною силою для того, як американські компанії працюють за кордоном.

"Це означатиме набагато більше можливостей для бізнесу для Америки", - заявив Трамп журналістам під час підписання указу в Овальному кабінеті.

Трамп хотів скасувати FCPA під час свого першого терміну на посаді. Він назвав його "жахливим законом" і сказав, що "світ сміється над нами" за його застосування.

Антикорупційна організація Transparency International заявила, що закон FCPA вивів Сполучені Штати в лідери в боротьбі з глобальною корупцією.

Виконавчий директор Transparency International US Гері Калман сказав у своїй заяві, що указ Трампа "знижує - і може прокласти шлях до повної ліквідації - перлини в боротьбі США з глобальною корупцією".