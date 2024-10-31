Трамп звернувся до Ізраїлю з проханням завершити війну в Газі до виборів

Трамп вже неодноразово закликав Ізраїль швидко завершити війну, втім, це вперше, коли до прохання були додані терміни.

Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп попросив прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу завершити війну в Секторі Газа до того, як він можливо очолить Білий дім.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Як розповідають джерела видання, Трамп вже неодноразово закликав Ізраїль швидко завершити війну, втім, це вперше, коли до прохання були додані терміни.

За словами колишнього чиновника адміністрації республіканця, а також ізраїльського посадовця, вперше заклик кандидата в президенти пролунав під час його зустрічі з Нетаньягу на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді в липні поточного року.

Також колишній американський чиновник зауважив, що Трамп не був конкретним у своєму зверненні до Нетаньяху й, можливо,зможе підтримати "залишкову" активність Ізраїля в Секторі Газа, якщо Тель-Авів офіційно завершить війну.

Водночас лише нещодавно прем'єр-міністр Ізраїля, під час засідання фракції, стверджував, що його країна наразі не перебуває на етапі завершення війни. Зокрема Тель-Авів не може погодитись на вимогу Хамасу припинити бойові дії в обмін на 101 заручника.

"Сам Трамп на Національному з'їзді Республіканської партії в липні попередив, що ті, хто утримує американських заручників за кордоном, "заплатять дуже велику ціну", якщо вони не будуть звільнені до його вступу на посаду", - пише видання.

Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада. За посаду змагатимуться основні претенденти: Дональд Трамп від Республіканської партії та Камала Гарріс, яка представляє Демократичну партію.