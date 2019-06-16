Трамп звинуватив The New York Times у державній зраді через статті про кібератаки США на Росію
Газета опублікувала розслідування в суботу, 15 червня, посилаючись на власні джерела в адміністрації президента, інформує LB.ua.
"Чи вірите ви, що брехлива The New York Times щойно опублікувала статтю про те, що США значно посилюють кібератаки на Росію? Це віртуальний акт зради колись великої газети, яка відчайдушно потребує історії, будь-якої історії, навіть якщо вона погана для нашої країни", - написав Трамп у своєму твіттері.
У матеріалі NYT ідеться, що США здійснюють посилені кібератаки на Росію впродовж трьох місяців.
Неназвані високопоставлені чиновники розповіли журналістам, що розміщення американських шкідливих кодів у комп'ютерних системах російських стратегічних об'єктів стало відповіддю на кампанію з дезінформації, яку Москва, ймовірно вела під час проміжних виборів у США в 2018 році.
Журналісти відзначили, що думки чиновників щодо таких дій на адресу Росії розділилися. Одні впевнені, що давно пора було вжити активних заходів, а інші стверджують, що вони принесуть украй негативні наслідки для США і для відносин між двома країнами загалом.
Нагадаємо, що за словами представників Росреєстру, зміна написання назви столиці України не є обов’язковим чи рекомендаційним для картографічних служб інших країн, в тому числі і Росії.
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