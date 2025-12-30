Трампу час визнати правду про путіна, якщо він хоче миру в Україні – експолковник США

Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно.

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбулася в неділю, 28 грудня, не принесла жодних сенсаційних заяв, гучних декларацій або підписання мирної угоди. Ба більше, американський лідер після зустрічі висловився в стриманому тоні, а також заявив про "дуже хорошу телефонну розмову" з російським диктатором путіним.

Про це пише американський полковник у відставці Роберт Магінніс у своєму матеріалі для Fox News.

Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно. Проте, він вважає, що Вашингтону варто перестати сліпо вірити заявам путіна, щоб домогтися міцного миру в Україні. Магінніс зазначив, що метою переговорів Трампа і Зеленського було не укладення миру, а усунення прогалин у розроблюваному мирному плані, перед тим, як президент США почне переговори з главою кремля. Він підкреслив, що найчутливіші питання - території та ЗАЕС - все ще є перепоною на шляху до миру, які мають бути подолані Києвом і москвою.