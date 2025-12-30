Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трампу час визнати правду про путіна, якщо він хоче миру в Україні – експолковник США

30 грудня 2025, 19:50
Трампу час визнати правду про путіна, якщо він хоче миру в Україні – експолковник США
Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно.
Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбулася в неділю, 28 грудня, не принесла жодних сенсаційних заяв, гучних декларацій або підписання мирної угоди. Ба більше, американський лідер після зустрічі висловився в стриманому тоні, а також заявив про "дуже хорошу телефонну розмову" з російським диктатором путіним.
 
Про це пише американський полковник у відставці Роберт Магінніс у своєму матеріалі для Fox News.
 
Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно. Проте, він вважає, що Вашингтону варто перестати сліпо вірити заявам путіна, щоб домогтися міцного миру в Україні. Магінніс зазначив, що метою переговорів Трампа і Зеленського було не укладення миру, а усунення прогалин у розроблюваному мирному плані, перед тим, як президент США почне переговори з главою кремля. Він підкреслив, що найчутливіші питання - території та ЗАЕС - все ще є перепоною на шляху до миру, які мають бути подолані Києвом і москвою.
 
Автор матеріалу впевнений, що дипломатія вступила в більш серйозну фазу. Він заявив, що справа не в тому, що Україна і росія наближаються до згоди, а в тому, що вони продовжують зазнавати величезних втрат, тоді як Європа відчуває економічний тиск, а США стикаються з глобальною нестабільністю.
 
"Головне питання, що висить над недільною зустріччю, полягає не в тому, чи є основа для угоди - вона є - а в тому, чи ґрунтується вона на хибному припущенні, яке, як і раніше, домінує в західному мисленні: що путін - раціональний гравець, якого можна задовольнити частковими поступками. Факти свідчать про зворотне", - підкреслив Магінніс.
 
Полковник у відставці нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну путін відповідав на компроміси ескалацією, а на переговори - масованими ударами по Україні. Навіть попри те, що цього тижня мирні зусилля прискорилися, росія продовжувала атакувати Україну. Магінніс вважає, що удари рф по Україні є сигналами не тільки для України, а й для Заходу. Він упевнений, що так путін хоче продемонструвати те, що він або має намір продовжувати війну, або він хоче мати вигіднішу позицію на майбутніх переговорах.

 

Дональд Трампросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
Технології
Чим бокс мод відрізняється від pod-системи
30 грудня 2025, 17:30
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Політика
Миротворці як пастка. Чому місія ООН не стримає росію і може закріпити окупацію – Андреас Умланд
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 15:36
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна бачить майбутнє військово-морської війни. Білий дім – ні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 12:44
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
російська економіка балансує на межі обвалу. Потрібен потужний шок – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 грудня 2025, 00:31
Повернення
Політика
Повернення "історичних земель" росії: як далеко сягають імперські амбіції путіна? Знищення України – це лише початок – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 14:11
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Політика
Трамп і Зеленський зустрілися, щоб узгодити мирний план. Проте угода досі недосяжна – New York Times
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 12:44
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Політика
Огляд 2025 року: у чому я помилився. Оптимізм випереджає песимізм за кількістю помилок – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2025, 08:45
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Політика
росія програє. Час для гібридної ескалації путіна – RUSI
Переклад iPress – 26 грудня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється