Трампу час визнати правду про путіна, якщо він хоче миру в Україні – експолковник США
30 грудня 2025, 19:50
Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно.
Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, що відбулася в неділю, 28 грудня, не принесла жодних сенсаційних заяв, гучних декларацій або підписання мирної угоди. Ба більше, американський лідер після зустрічі висловився в стриманому тоні, а також заявив про "дуже хорошу телефонну розмову" з російським диктатором путіним.
Про це пише американський полковник у відставці Роберт Магінніс у своєму матеріалі для Fox News.
Зустріч Зеленського з Трампом не пройшла безрезультатно. Проте, він вважає, що Вашингтону варто перестати сліпо вірити заявам путіна, щоб домогтися міцного миру в Україні. Магінніс зазначив, що метою переговорів Трампа і Зеленського було не укладення миру, а усунення прогалин у розроблюваному мирному плані, перед тим, як президент США почне переговори з главою кремля. Він підкреслив, що найчутливіші питання - території та ЗАЕС - все ще є перепоною на шляху до миру, які мають бути подолані Києвом і москвою.
Автор матеріалу впевнений, що дипломатія вступила в більш серйозну фазу. Він заявив, що справа не в тому, що Україна і росія наближаються до згоди, а в тому, що вони продовжують зазнавати величезних втрат, тоді як Європа відчуває економічний тиск, а США стикаються з глобальною нестабільністю.
"Головне питання, що висить над недільною зустріччю, полягає не в тому, чи є основа для угоди - вона є - а в тому, чи ґрунтується вона на хибному припущенні, яке, як і раніше, домінує в західному мисленні: що путін - раціональний гравець, якого можна задовольнити частковими поступками. Факти свідчать про зворотне", - підкреслив Магінніс.
Полковник у відставці нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну путін відповідав на компроміси ескалацією, а на переговори - масованими ударами по Україні. Навіть попри те, що цього тижня мирні зусилля прискорилися, росія продовжувала атакувати Україну. Магінніс вважає, що удари рф по Україні є сигналами не тільки для України, а й для Заходу. Він упевнений, що так путін хоче продемонструвати те, що він або має намір продовжувати війну, або він хоче мати вигіднішу позицію на майбутніх переговорах.