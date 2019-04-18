Трампу намагалися підсунути план з створення "автономної республіки Донбас" з Януковичем на чолі

Екс-президент України Віктор Янукович розробив власний план, який передбачав створення "Автономної республіки Донбас" в складі України, де він хотів стати прем'єр-міністром.

Інформація подана в розсекреченому докладі спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо російського втручання в вибори США в 2016 році, повідомляє LB.ua.

Реалізувати цей план Янукович намагався через російського перекладача і передбачуваного розвідника Костянтина Килимника. Килимник повинен був передати цей план через політтехнолога Пола Манафорта президенту США Дональду Трампу. У липні 2016 року Килимник літав до Москви до Януковича.

2 серпня 2016 року Килимник прилетів до Нью-Йорка до Манафорта, де вони обговорили "план вирішення триваючих політичних проблем в Україні, створивши автономну республіку в індустріальних районах східного Донбасу та обравши Януковича, вигнаного з України в 2014 році, головою цієї республіки". План передбачав, що Росія виводить війська з Донбасу, який в свою чергу стає автономним регіоном у складі України з прем'єр-міністром на чолі. У плані наголошувалося, що Янукович - "ідеальний кандидат, який зможе принести мир в регіон як прем'єр-міністр республіки і сприяти реінтеграції регіону до складу України за підтримки президентів РФ і США".

Цей план повинен був дозволити РФ управляти східною Україною, йдеться в доповіді.

Манафорт розповів американським прокурорам, що Килимник просив його переконати Трампа затвердити цей план. Манафорт, за його словами, сказав Килимнику, що план був "божевільний".

Килимник продовжував наполягати на цьому плані в листах і при зустрічах з Манафортом аж до весни 2018 року.

На початку 2018 року Манафорт передав своїй соціологічної фірмі тристорінкову чернетку з планом Килимника і доручив опрацювати запитальник на його підставі про миротворчу роль Януковича. У чернетці було зазначено, що президент Дональд Трамп повинен підтримати план з створення "Автономної Республіки Донбас" з Януковичем як прем'єр-міністром.

У звіті йдеться, що Килимник продовжував поширювати "план Януковича" влітку 2018 року в Держдепі. Невідомо, чи був цей план показаний Трампу.

Відзначимо, Килимник в листах Манафорту називав Януковича "людиною, що подарувала тобі найбільшу банку чорної ікри". Манафорт пояснив американським прокурорам, що в 2010 році, відзначаючи перемогу на виборах, Янукович подарував Манафорту велику банку чорної ікри приблизною вартістю від 30 до 40 тисяч доларів.

В офісу Мюллера немає доказів того, що Трамп або його адміністрація знали про цей план, але Килимник продовжував просувати його щонайменше до літа 2018 року.

В січні 2019 році ідею створення на Донбасі автономного регіону з власним урядом вперше публічно озвучив кум російського президента Віктор Медведчук.

Манафорт - найбільш високопоставлений член передвиборчої команди Трампа, якого звинувачували в рамках розслідування зв'язків мільярдера і його оточення з Росією на виборах в 2016 році. Проте, звинувачень в порушеннях безпосередньо в зв'язку з виборами Манафорту, який керував штабом Трампа з червня по серпень 2016 року, пред'явлено не було: звинувачення стосувалося його роботи в ролі політтехнолога в Україні.

Манафорт працював на українських політиків з 2005-го по 2014 рік. Тоді він консультував "Партію регіонів" і Віктора Януковича, а також співпрацював з українськими олігархами - Рінатом Ахметовим, Сергієм Льовочкіним та іншими.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора Роберта Мюллера про зв’язки президента Дональда Трампа із Росією.