Транзит російської нафти з Білорусі до України відновлять у повному обсязі до кінця липня

"На жаль, на території Білорусі знаходиться суттєвий обсяг нафти, яка не відповідає стандарту щодо вмісту хлорорганічних сполук"

У білоруському державному нафтовому концерні "Белнафтохім" повідомили, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до України буде відновлено у повному обсязі до кінця липня. Наразі обсяги транзиту нафти складають лише 7%.

"На жаль, на території Білорусі знаходиться суттєвий обсяг нафти, яка не відповідає стандарту щодо вмісту хлорорганічних сполук - близько 1,2 мільйона тонн, що створює перешкоди для відновлення транзиту нафти", - повідомив Рибаков, інформує "Громадське".

За його словами, трубопровід "Дружба" наразі перекачує лише 7% від тих обсягів нафти, які він перекачував у нормальних умовах. Відновлення нормальних обсягів транзиту може відбутися у липні 2019 року.

Нагадаємо, що державна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.