НОВИНИУ білоруському державному нафтовому концерні "Белнафтохім" повідомили, що транзит російської нафти трубопроводом "Дружба" до України буде відновлено у повному обсязі до кінця липня. Наразі обсяги транзиту нафти складають лише 7%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Транзит російської нафти з Білорусі до України відновлять у повному обсязі до кінця липня
"На жаль, на території Білорусі знаходиться суттєвий обсяг нафти, яка не відповідає стандарту щодо вмісту хлорорганічних сполук"
Фото: з відкритих джерел
"На жаль, на території Білорусі знаходиться суттєвий обсяг нафти, яка не відповідає стандарту щодо вмісту хлорорганічних сполук - близько 1,2 мільйона тонн, що створює перешкоди для відновлення транзиту нафти", - повідомив Рибаков, інформує "Громадське".
За його словами, трубопровід "Дружба" наразі перекачує лише 7% від тих обсягів нафти, які він перекачував у нормальних умовах. Відновлення нормальних обсягів транзиту може відбутися у липні 2019 року.
Нагадаємо, що державна "Укртранснафта", яка входить до групи компаній "Нафтогазу", відновила транзит нафти до країн ЄС, зокрема до Угорщини.
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