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ПОЛІТИКА

Трасс закликала Британію надіслати Україні винищувачі — Politico

21 лютого 2023, 15:06
Трасс закликала Британію надіслати Україні винищувачі — Politico
Фото: з вільного доступу
Закликала передати ЗСУ винищувачі.

Колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, що її країна могла зробити більше для того, аби протистояти росії ще до її вторгнення на територію України.

Про це пише Politico.

Під час виступу у Платі громад, Трасс закликала парламентарів не зволікати з військовою допомогою Україні.

За її словами, Україні слід було дозволити вступити до НАТО.

"Ми були самовдоволені свободою та демократією після холодної війни. Нам сказали, що це кінець історії, що свобода та демократія гарантовані, і що ми можемо продовжувати жити своїм життям, не турбуючись про те, що може статися", - заявила Трасс.

Колишня прем'єрка заявила, що Британія повинна зробити усе можливе, аби Україна якнайшвидше виграла війну, зокрема передати українським воїнам винищувачі.

Також Трасс заявила, що Захід "ніколи більше" не повинен бути "самовдоволеним перед обличчям російських грошей, російської нафти і газу", пов'язуючи будь-яке майбутнє скасування санкцій "з реформами в росії".

Нагадаємо, Вашингтон і союзники цього тижня запровадять нові обмеження, щоб припинити спроби москви ухилитися від санкцій та експортного контролю.

війнаБританіявинищувачі

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