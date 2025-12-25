Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Треба "ще кілька тижнів" для оприлюднення решти документів у справі Епштейна – Мін'юст США

25 грудня 2025, 15:20
Треба
Фото: UNSPLASH
Дедлайн для оприлюднення усіх файлів у справі Епштейна минув ще 19 грудня.
Міністерство юстиції США в середу повідомило, що, за інформацією федеральних прокурорів та ФБР, виявлено понад мільйон додаткових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, і їхня підготовка до публікації може тривати "ще кілька тижнів".
 
Про це пише The Guardian.
 
У дописі в X Мін’юст зазначив, що отримав ці документи від прокуратури Південного округу Нью-Йорка та ФБР "на виконання Закону про прозорість файлів Епштейна, чинного законодавства та судових наказів".
 
"Наші юристи працюють цілодобово, щоб провести перевірку та зробити юридично необхідні редагування для захисту жертв, і ми оприлюднимо документи якомога швидше. З огляду на величезний обсяг матеріалів цей процес може зайняти ще кілька тижнів. Департамент і надалі повністю дотримуватиметься федерального законодавства та вказівок президента Трампа щодо публікації файлів", йдеться у публікації.
 
Заява пролунала після повідомлень раніше в середу про те, що для перегляду залишаються сотні тисяч додаткових записів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном. Над цим працює команда з 200 аналітиків департаменту, і процес займе ще близько тижня.
 
За даними Axios з посиланням на неназваних посадовців Мін’юсту, близько 750 тис. записів уже переглянуто й оприлюднено, ще приблизно 700 тис. залишаються на перевірці. Водночас багато з них можуть бути дублікатами, тож фактична кількість невивчених документів може становити лише кілька тисяч.
 
Один із посадовців сказав виданню: "Це скоро закінчиться. А от теорії змови — ні".
 
На вихідних жертви висловили обурення та пригрозили судовими позовами через обмежений обсяг початкового оприлюднення, попри вимогу закону повністю розкрити всі файли Епштейна до 19 грудня.Тиск із вимогою завершити перевірку та публікацію документів зростає на тлі того, що конгресмени Ро Ханна (демократ із Каліфорнії) та Томас Массі (республіканець із Кентуккі) пригрозили слуханнями щодо неповаги до Конгресу стосовно генеральної прокурорки США Пем Бонді через невиконання Мін’юстом дедлайну 19 грудня в повному обсязі.

 

