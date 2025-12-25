Треба "ще кілька тижнів" для оприлюднення решти документів у справі Епштейна – Мін'юст США

Дедлайн для оприлюднення усіх файлів у справі Епштейна минув ще 19 грудня.

Міністерство юстиції США в середу повідомило, що, за інформацією федеральних прокурорів та ФБР, виявлено понад мільйон додаткових документів, пов’язаних зі справою Джеффрі Епштейна, і їхня підготовка до публікації може тривати "ще кілька тижнів".

Про це пише The Guardian.

У дописі в X Мін’юст зазначив, що отримав ці документи від прокуратури Південного округу Нью-Йорка та ФБР "на виконання Закону про прозорість файлів Епштейна, чинного законодавства та судових наказів".