Тренер "Бенфіки" Жезуш: Це була одна з найкращих ігор Яремчука за команду

Головний тренер футболістів португальської "Бенфіки" Жорже Жезуш прокоментував перемогу над київським "Динамо" у 6-у турі групового раунду Ліги чемпіонів (2:0).

Наставник лісабонського клубу, зокрема, відзначив хорошу гру українського легіонера - форварда Романа Яремчука, повідомляє пресслужба ФК "Динамо", пише "Укрінформ"

"Не думаю, що футболіст має великий вплив на гру нашої команди, але він має хороші характеристики. Це був один з найкращих матчів Яремчука за "Бенфіку". Він забив м'яч і продовжував створювати глибину в атаках, навіть граючи спиною до воріт. Він пішов з поля, бо фізично вже трохи підсів. В останні кілька днів Роман не тренувався на повну силу через проблеми із м'язами. Я знав, що він не може зіграти два матчі поспіль - проти "Спортинга" та "Динамо", тому були заміни. Я задоволений його грою. Думаю, Яремчук допоможе нам у досягненні поставленої мети", - сказав Жезуш.

Додамо, що "Бенфіка" продовжить боротьбу у Лізі чемпіонів, а "Динамо" завершило єврокубковий сезон.

Нагадаємо, що збірна України U19 дізналася опонентів в елітраунді відбору Євро-2022.