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Третя світова вже давно розпочалася, але світ це безрозсудно ігнорує – колумніст WP

17 жовтня 2024, 08:55
Третя світова вже давно розпочалася, але світ це безрозсудно ігнорує – колумніст WP
Але кандидати у президенти США цей факт безрозсудно ігноруюють,пише Вілл.
Третя світова війна вже триває – вона розпочалася у проміжку між початком повномасштабної агресії росії проти України в лютому 2022 року і захопленням Криму в 2014 році. Але кандидати у президенти США цей факт безрозсудно ігноруюють.
 
Про це пише у колонці для The Washington Post колумніст, володар Пулітцерівської премії Джордж Ф. Вілл.
 
Він нагадав, що участь США у Другій світовій війні фактично почалася з агресивного, і навряд чи нейтрального, патрулювання військово-морськими силами північноатлантичних судноплавних шляхів, від яких залежала Британія.
 
"А участь США у Третій світовій війні почалася ще до рішення цього тижня відправити до Ізраїлю сучасну систему протиракетної оборони і близько 100 військовослужбовців для її експлуатації. Сполучені Штати надають розвіддані і зброю Ізраїлю і Україні, оскільки ці країни, як і Британія в 1940 році, борються за своє виживання і нашу цивілізацію", – пише він.
 
Тим часом північнокорейські військові інженери допомагають росії запускати балістичні ракети по Україні. Солдати КНДР вже зазнали втрат – сили Кім Чен Ина були ліквідовані під час одного з ударів по території рф.  
 
"Від західного кордону росії до вод, де Китай агресивно зазіхає на суверенітет Філіппін, театр сьогоднішніх воєн і майже воєнних епізодів охоплює шість з 24 часових поясів земної кулі. Так виглядає "шторм, що наближається" (назва першого з шести томів мемуарів Вінстона Черчилля про Другу світову війну) світової війни", – пише Вілл. 
 
І, на думку колумніста, кандидати у президенти США демонструють "безрозсудне ігнорування" ситуації. Жоден з них не продемонстрував бодай якихось ознак усвідомлення того, що відбувається, не кажучи вже про серйозні роздуми про зростаючу глобальну пожежу.
 
"Цей світовий безлад визначатиме репутацію адміністрації Байдена-Харріс більше, ніж екстравагантні витрати (без урахування оборони). А цього року Віктор Орбан – близький до путіна прем'єр-міністр Угорщини, який виступає проти допомоги Україні – двічі за 125 днів відвідав Трампа в Мар-а-Лаго", – констатував автор. 

 

СШАвійнавійна в Україніросія окупанти

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