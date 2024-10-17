Третя світова вже давно розпочалася, але світ це безрозсудно ігнорує – колумніст WP

Але кандидати у президенти США цей факт безрозсудно ігноруюють,пише Вілл.

Третя світова війна вже триває – вона розпочалася у проміжку між початком повномасштабної агресії росії проти України в лютому 2022 року і захопленням Криму в 2014 році. Але кандидати у президенти США цей факт безрозсудно ігноруюють.

Про це пише у колонці для The Washington Post колумніст, володар Пулітцерівської премії Джордж Ф. Вілл.

Він нагадав, що участь США у Другій світовій війні фактично почалася з агресивного, і навряд чи нейтрального, патрулювання військово-морськими силами північноатлантичних судноплавних шляхів, від яких залежала Британія.

"А участь США у Третій світовій війні почалася ще до рішення цього тижня відправити до Ізраїлю сучасну систему протиракетної оборони і близько 100 військовослужбовців для її експлуатації. Сполучені Штати надають розвіддані і зброю Ізраїлю і Україні, оскільки ці країни, як і Британія в 1940 році, борються за своє виживання і нашу цивілізацію", – пише він.