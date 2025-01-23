Троє українських моряків звільнені з полону хуситів після понад року переговорів
Головне управління розвідки та МЗС за дорученням президента евакуювали трьох українських моряків, звільнених з полону єменських хуситів, про що пресслужба ГУР МО повідомила на своєму Tg-каналі.
Йдеться про членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader. У полон вони потрапили у Червоному морі 19 листопада 2023-го.
"Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На хлопців чекає реабілітація", — сказано у повідомленні.
За словами розвідників, комплексна операція зі звільнення тривала понад рік. Вона включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими сторонами, дотичними до ситуації.
"Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024-го ― після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025-го громадяни України нарешті були звільнені", — сказано у повідомленні розвідки.
Допомогло реалізації цієї операції Королівського Офісу Султанату Оман. Пресслужба ГУР МО висловила щиру вдячність партнерам за допомогу у звільненні людей.