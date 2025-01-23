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ПОЛІТИКА

Троє українських моряків звільнені з полону хуситів після понад року переговорів

23 січня 2025, 10:32
Троє українських моряків звільнені з полону хуситів після понад року переговорів
Фото: РБК-УКРАЇНА
Операція з порятунку тривала понад рік.

Головне управління розвідки та МЗС за дорученням президента евакуювали трьох українських моряків, звільнених з полону єменських хуситів, про що пресслужба ГУР МО повідомила на своєму Tg-каналі.

Йдеться про членів екіпажу вантажного судна Galaxy Leader. У полон вони потрапили у Червоному морі 19 листопада 2023-го. 

"Зараз звільнені українські моряки прямують на зустріч з родинами. На хлопців чекає реабілітація", — сказано у повідомленні. 

За словами розвідників, комплексна операція зі звільнення тривала понад рік. Вона включала складний неофіційний переговорний процес з хуситами та іншими сторонами, дотичними до ситуації. 

"Воєнні розвідники встановили перший прямий контакт з полоненими українцями 3 квітня 2024-го ― після п’ятьох місяців кропіткої роботи запевнили моряків, що Україна робить усе можливе для їхнього звільнення. 22 січня 2025-го громадяни України нарешті були звільнені", — сказано у повідомленні розвідки. 

Допомогло реалізації цієї операції Королівського Офісу Султанату Оман. Пресслужба ГУР МО висловила щиру вдячність партнерам за допомогу у звільненні людей. 

морякиполонГУРхусити

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