Троє з чотирьох топ-кандидатів у президенти обіцяють зберегти Мінські угоди, але з нюансами

Троє з чотирьох головних кандидатів у президенти, які називають себе проєвропейськими, обіцяють у разі обрання на посаду зберегти Мінські угоди, але з нюансами.

За твердженням штабів, всі відповіді затверджували особисто кандидати у президенти.

Чинний президент Петро Порошенко виступає за збереження Мінських угод. "Мінські домовленості є основою процесу мирного врегулювання на Донбасі, це гарантія збереження санкцій проти Росії та запорука відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться у відповідях штабів Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка на запитання "Європейської правди", що викладені у статті. У Порошенка нагадали також, що Росія "фактично зірвала" виконання Мінська, провівши на Донбасі фейкові вибори.

Аналогічну позицію висловив Володимир Зеленський: "(Мінські угоди) закладені в логіку дипломатичних дій як України, так і наших партнерів – зокрема, санкційної політики. Тому відмовлятися від них не можна".

У команді Зеленського також припускають можливість зміни Нормандського формату, якщо на це буде згода всіх сторін. "Треба говорити або про його розширення, або про створення додаткового – ширшого, за участі США, Великої Британії та, можливо, спеціального представника ЄС по Україні – на кшталт пана Курта Волкера. Досить дивно, що на п'ятому році війни такого представника ЄС не має, хоча війна йде на східному кордоні саме Європи", – йдеться у поясненнях.

Не планує відмовлятися від Мінських угод і Гриценко: "Зараз їх скасування не зіграє для України позитиву. Україна має запропонувати мирний план у розвиток Мінських угод", - заявили у штабі Анатолія Гриценка. Відмінна позиція у Юлії Тимошенко, яка обіцяє замінити "Мінськ" новим форматом. "Ця ініціатива не вб’є "Мінськ", але буде надбудована на "Мінську". Але Україна має вийти з вузької парадигми двосторонньої війни до того, що зачіпатиме життєві інтереси ширшого кола країн", - заявили у штабі кандидатки. У Тимошенко вважають, що "збереження Мінських угод на руку Росії. "Якщо ми залишаємося у нинішньому форматі, то втрачаємо час, а час працює проти України", – пояснили у штабі Тимошенко. Зауважимо, також у всіх чотирьох штабах кандидатів у президенти виключили можливість переговорів із бойовиками, "лідерами Л/ДНР".