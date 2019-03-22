Три газорозподільні компанії оштрафували на 2,5 млн грн за наднарахування в платіжках за газ
Так, рішення регулятора торкнулось компаній "Вінницягаз", "Волиньгаз" та "Київоблгаз", при цьому штрафні санкції для кожного оператора ГРС становили 850 тис. грн, що є максимальною сумою фінансового покарання за таких обставин, повідомляє "Громадське".
НКРЕКП наклала штраф за порушення ліцензійних умов та невиконання рішень регулятора, а також зобов`язав провести до 5 квітня перерахунки щодо тих конкретних споживачів, стосовно яких проводилась перевірка.
Крім того, Нацкомісія своїм рішенням зобов`язала зробити перерахунок додаткових нарахувань за весь період, починаючи з жовтня 2018 року, щодо всіх споживачів, стосовно яких здійснювались такі донарахування.
Крім того, до рішення додали пункт про звернення до Антимонопольного комітету для проведення розслідування про зловживання компаніями монопольним становищем.
12 березня стало відомо, що НКРЕКП розпочала перевірку 8 операторів газорозподільчих перед за донарахування обсягів спожитого газу.
13 березня стало відомо, що суд заборонив одному з облгазів Фірташа донараховувати додаткові обсяги спожитого газу.
У компанії "РГК" Дмитра Фірташа, оголосили, що оскаржуватимуть результати перевірок.
Загалом НКРЕКП планує перевірити 19 облгазів. За даними регулятора, ці установи донараховували українцям до 10% обсягів спожитого газу за "приведення до стандартних умов".
Наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.
Стандартні умови — це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки.
6 грудня у Нафтогазі заявляли, що облгази компанії "РГК", що належить Дмитру Фірташу, штучно збільшують заборгованість споживачів за газ для того, аби унеможливити їхній перехід до інших постачальників газу, зокрема Нафтогазу.
Після цього на засіданні уряду заявили, що проведуть перевірку облгазів через збільшення заборгованості у платіжках громадян за газ.
Компанія "РГК" Дмитра Фірташа займає монопольне становище на ринку розподілення газу та його продажу для потреб населення та промисловості. Зокрема, компанії належать 20 облгазів по всій Україні.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" оприлюднив ціни, за якими продаватиме газ населенню у квітні 2019 року. Так, їх буде знижено на 2% від регульованої державою ціни, а 1 кубометр коштуватиме 8,38 гривні.
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