Три країни створять коридор для перекидання військ на східний фланг НАТО

Сусідні з Україною країни створять коридор для швидкого перекидання військ НАТО.

Болгарія, Греція та Румунія підписали угоду про створення нового коридору для перекидання військ НАТО. Рішення ухвалено з метою зміцнення обороноздатності країн регіону та підвищення військової мобільності на східному фланзі НАТО.

Про це повідомив глава Міноборони Греції Нікос Дендіас.

За його словами, такий коридор дозволить оперативно реагувати на потенційні загрози безпеці. Восени учасники угоди проведуть тристоронню зустріч у грецькому Олександруполісі, щоб обговорити реалізацію заявлених заходів.

Як повідомляє грецьке видання Kathimerini, військовий коридор передбачає об'єднання чотирьох портів та їхньої інфраструктури. Він з'єднає Салоніки та Олександруполіс з Варною в Болгарії та Констанцею в Румунії – ці чотири міста стратегічно важливі для НАТО через їхню близькість до східних кордонів альянсу. Коридор полегшить переміщення військових Європою та за її межами, а також дозволить безперешкодно перетинати прикордонні пункти під час місій, що значно скоротить час перекидання військ.