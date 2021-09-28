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Три регіони Польщі скасували резолюції про "вільні від ЛГБТ зони", щоб не втратити гроші ЄС

Рішення були ухвалені після того, як Європейська комісія пригрозила заблокувати до 126 млн євро фінансування для місцевих органів влади
Три регіони Польщі у понеділок проголосували за скасування резолюцій, які оголошували їх вільними від "ідеології ЛГБТ" зонами.
Три регіони Польщі скасували резолюції про "вільні від ЛГБТ зони", щоб не втратити гроші ЄС Фото: з вільного доступу

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Рішення були ухвалені після того, як Європейська комісія пригрозила заблокувати до 126 млн євро фінансування для місцевих органів влади.

Вперше резолюції були ухвалені у 2019 році, місцева влада розцінювала кампанії щодо прав геїв як замах на "традиційні" католицькі цінності. Майже 100 інших регіонів того року прийняли подібні резолюції проти ЛГБТ, викликавши обурення з боку ЄС, який заявив, що він порушує законодавство про дискримінацію. 

Підкарпатське, Любельське та Малопольське воєводства скасували резолюції, наслідуючи приклад іншого регіону - Свентокшиського, який зробив це минулого тижня.

У Малопольському воєводстві після дебатів депутати проголосували за альтернативну резолюцію "проти будь-якої дискримінації щодо будь-кого з будь-якої причини".

У резолюції також проголошується підтримка "кожної малопольської родини, тому що це основа соціальної системи державної держави".

Міністр юстиції Польщі заявив, що фінансовий тиск з боку комісії це - "шантаж".

Нагадаємо, що депутати Свентокшиського воєводства на півдні Польщі скасували резолюцію про протидію ідеології ЛГБТ після погроз ЄС призупинити виплати з європейських фондів.

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28 09 2021 11:49
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