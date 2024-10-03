В небі одночасно перебували безпілотники та вертоліт глави республіки.

Сьогодні, 3 жовтня, три "Шахеди" залетіли на територію білорусі, де пролітає гелікоптер самопроголошеного президента бр Олександра лукашенка.

Про це повідомив аналітичний проєкт Беларускі Гаюн в Telegram-каналі.

Близько 12:55 години три "Шахеда" залетіли з Чернігівщини в напрямку Гомельської області білорусі.

"Два з них перелетіли в районі Нової Гути і рухаються курсом на Гомель а, ще один зайшов в районі Лоєва та рухається в напрямку Хойників"- йдеться в дописі.

Крім того паблік написав, що в небі над білоруссю просто зараз перебуває і вертоліт з лукашенком, який прямує південним курсом із резиденції "Озерний". За попередніми даними, гелікоптер летить у Мікашевичі.

Схожі ситуація була і на початку вересня, тоді під час ракетної атаки на Україну до білорусі залетіли вісім дронів, один майже дістався Литви.