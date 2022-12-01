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Три судна з агропродукцією вийшли з українських портів

01 грудня 2022, 15:55
Три судна з агропродукцією вийшли з українських портів
Фото: Укрінформ
У четвер, 1 грудня, з морських портів Одеської області вийшов караван із трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн української агропродукції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.
 
"Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван з трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що серед них балкер GOLDEN ARSENAL з 27 тис. т української пшениці для Алжиру.
 
Наразі в портах Одеської області обробляється 22 судна. На них завантажують 767 тис. т української агропродукції.
 
По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 205 тис. т агропродукції.
 
З 1 серпня з українських морських портів вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
 
 
експортзерноУкраїна

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