Три судна з агропродукцією вийшли з українських портів
01 грудня 2022, 15:55
Фото: Укрінформ
У четвер, 1 грудня, з морських портів Одеської області вийшов караван із трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн української агропродукції.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у фейсбуці.
"Сьогодні з портів Великої Одеси вийшов караван з трьох суден, які доставлять 126 тисяч тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них балкер GOLDEN ARSENAL з 27 тис. т української пшениці для Алжиру.
Наразі в портах Одеської області обробляється 22 судна. На них завантажують 767 тис. т української агропродукції.
По "зерновому коридору" рухаються 4 судна під завантаження 205 тис. т агропродукції.
З 1 серпня з українських морських портів вийшли 508 суден, якими експортовано 12,4 млн т українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Раніше повідомлялося, що Україна надасть Африці та Азії 125 тис тонн зерна гуманітарної допомоги.