Три вечори поспіль аеропорт Вільнюса зупиняє роботу через дрони і повітряні кулі

27 жовтня 2025, 09:08
Фото: з вільного доступу
Влада Литви розглядає додаткові заходи безпеки та можливість тимчасового закриття пунктів пропуску.

Аеропорт у Вільнюсі вже третю ніч поспіль змушений призупиняти роботу через невідомі дрони та повітряні кулі, що перетинають білорусько-литовський кордон. 

Через ці інциденти низка рейсів перенаправляється до Каунаса та Риги, повідомляє литовський мовник LRT.

За даними литовських ЗМІ, у неділю, 26 жовтня, Вільнюський аеропорт було закрито з 21:42 до 01:40. Через це частина рейсів була змушена змінити маршрути: літак airBaltic із Мюнхена відправили до Риги, а Ryanair із Мілана до Каунаса.

У ніч на понеділок обмеження повітряного простору продовжили спочатку до 03:40, а потім до 05:40 27 жовтня. Загалом через зупинку роботи аеропорту щонайменше 15 рейсів були відкладені або перенаправлені.

На тлі повторюваних інцидентів прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликала на 27 жовтня засідання Комісії національної безпеки. Вона заявила, що уряд розгляне довгострокові заходи для реагування на гібридні загрози з боку білорусі та не виключила можливість тимчасового закриття прикордонних пунктів у Медінінкай і Шалчинінкай.

 

аеропортЛитвадрониВільнюс

