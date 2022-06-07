Тридцять країн підписали другу заяву щодо ізоліції росії та білорусі в спорті

Керівні органи рф і білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях

Керівники державних спортивних відомств понад трьох десятків країн виступили з Другою спільною заявою щодо російської війни в Україні, а також міжнародного спорту, у якій закликали посилити ізоляцію рф і білорусі у спортивній сфері.

Текст документа оприлюднив у вівторок Державний департамент США.

"Неспровокована та невиправдана війна за вибором росії проти України, якій сприяє білоруський уряд, є проявом огидності та грубим порушенням міжнародних зобов’язань рф. Основу міжнародного спорту становлять повага до прав людини, а також мирні відносини між націями",- наголошується в спільному документі.

Високопосадовці у сфері спорту у цьому зв’язку підтвердили актуальність першої спільної заяви, випущеної 8 березня, а також висловили нові позиції.

Зокрема, наголошується, що керівні органи рф і білорусі мають бути відсторонені від участі в міжнародних спортивних федераціях. Паралельно, самі спортивні федерації повинні розглянути рішення призупинення трансляції спортивних змагань в росії та білорусі.

У випадках, якщо міжнародні організатори змагань планують залучити російських або білоруських спортсменів, вони мають чітко розуміти, що атлети не представлятимуть ці дві держави. Крім того, забороняється використання офіційних символів рф і білорусі на таких заходах.

"Ці обмеження мають діяти, допоки співпраця в рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах, знову не стане можливою", - зазначається в документі.

Ініціатори заяви також звернулися із закликом до міжнародної спортивної спільноти "надалі висловлювати солідарність з народом України, у тому числі шляхом підтримки продовження та відновлення українського спорту, де це можливо".

Спільну заяву підписали міністри спорту, а також чиновники, які обіймають аналогічні посади з 35 країн.