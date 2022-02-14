НОВИНИДослідження американських науковців продемонструвало, що люди, які сплять на годину довше – худнуть та відчувають себе більш енергійними.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тривалий сон сприяє схудненню та покращує самопочуття – науковці
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine, передає Укрінформ.
Науковці з Чиказького університету та Університету Вісконсину в Медісоні дослідили вплив тривалості сну на масу тіла та енергетичний баланс. У досліді брати участь 80 осіб віком від 20 до 40 років з індексом маси тіла 25- 29,9, які страждають від зайвої ваги, а їх сон триває менш як 6,5 годин на добу.
За два тижні дослідження їх розділили на дві групи. Учасники першої мали спати до 8,5 годин на добу, а другої – спали, як і зазвичай. Вони жили вдома, не збільшуючи фізичну активність.
В учасників, які спали довше зменшилось відчуття голоду. Вони схуднули у середньому на 500 грамів та почувалися щасливішими, а маса тіла учасників іншої групи зросла на майже 400 грамів.
Зазначається, що необхідно проводити більш тривалі дослідження, щоб зрозуміти вплив тривалості сну на схуднення. Здорове харчування, фізичне навантаження настільки ж важливі для організму, як і здоровий сон.
Читайте також: Вчені дослідили метод, який допоможе швидко заснути
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 02 2022 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Зеленський і Шольц проводять зустріч із ЗМІ
- ФОТО Альпіністка з Черкас підкорила найвищу вершину Америки
- ФОТО У Києві таксисти вийшли на мітинг - вимагають підняти тарифи
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
No articles