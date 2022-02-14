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Тривалий сон сприяє схудненню та покращує самопочуття – науковці

Дослідження американських науковців продемонструвало, що люди, які сплять на годину довше – худнуть та відчувають себе більш енергійними.
Тривалий сон сприяє схудненню та покращує самопочуття – науковці Фото: з вільного доступу
Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Internal Medicine, передає Укрінформ.
 
Науковці з Чиказького університету та Університету Вісконсину в Медісоні дослідили  вплив тривалості сну на масу тіла та енергетичний баланс. У досліді брати участь 80 осіб віком від 20 до 40 років з індексом маси тіла 25- 29,9, які страждають від зайвої ваги, а їх сон триває менш як 6,5 годин на добу. 
 
За два тижні дослідження їх  розділили на дві групи. Учасники першої мали спати до 8,5 годин на добу, а другої – спали, як і зазвичай. Вони жили вдома, не збільшуючи фізичну активність. 
 
В учасників, які спали довше зменшилось відчуття голоду. Вони схуднули у середньому на 500 грамів та почувалися щасливішими, а маса тіла учасників іншої групи зросла на майже 400 грамів. 
 
Зазначається, що необхідно проводити більш тривалі дослідження, щоб зрозуміти вплив тривалості сну на схуднення.  Здорове харчування, фізичне навантаження настільки ж важливі для організму, як і здоровий сон.
 
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14 02 2022 13:41
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