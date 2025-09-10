"Це акт війни": конгресмен США Джо Вілсон заявив про напад рф на Польщу

Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські ударні дрони атакували Польщу і закликав президента Трампа вжити жорстких санкцій проти росії та посилити військову підтримку України.

Про це Вілсон написав у соцмережі Х.

У ніч на середу Вілсон відреагував на повідомлення про ймовірне вторгнення російських ударних дронів в польський повітряний простір. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО.



"росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими дронами "Шахед" менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на триваючу неспровоковану агресію військового злочинця путіна проти вільних і працьовитих народів", - йдеться у повідомленні.

Конгресмен закликав президента США Дональда Трампа запровадити санкції, які могли б паралізувати російську військову машину, а також надати Україні сучасне озброєння для ударів по території росії. Він наголосив, що путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер "випробовує рішучість НАТО на власній території".

"путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. путін заявив, що "росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать росію, що таке кордони", - написав Вілсон.