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"Це було честю для мене" - Трамп про зйомки у фільмі "Сам удома 2"

Трамп також сказав, що «Сам удома 2» є одним із найбільш значущих святкових фільмів
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що знятись у популярному різдвяному фільмі «Сам удома 2» було для нього честю.
"Це було честю для мене" - Трамп про зйомки у фільмі "Сам удома 2" Фото: ap.org

Про це пише Deadline, передає "Громадське".

«Багато людей згадують мою участь у фільмі, особливо ближче до Різдва. Особливо маленькі діти часто говорять, що бачили мене у фільмі. Це хороший фільм. Я був молодший тоді. Це було честю для мене», — сказав президент Сполучених Штатів.

Трамп також сказав, що «Сам удома 2» є одним із найбільш значущих святкових фільмів.

Стрічка «Сам удома 2» вийшла у 1992 році. Президент Дональд Трамп зіграв у ній епізодичну роль.

Нагадаємо, що адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна нібито двічі отруїли і він ледве не помер.

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25 12 2019 14:30
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