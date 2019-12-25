"Це було честю для мене" - Трамп про зйомки у фільмі "Сам удома 2"

Трамп також сказав, що «Сам удома 2» є одним із найбільш значущих святкових фільмів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що знятись у популярному різдвяному фільмі «Сам удома 2» було для нього честю.

Про це пише Deadline, передає "Громадське".

«Багато людей згадують мою участь у фільмі, особливо ближче до Різдва. Особливо маленькі діти часто говорять, що бачили мене у фільмі. Це хороший фільм. Я був молодший тоді. Це було честю для мене», — сказав президент Сполучених Штатів.

Трамп також сказав, що «Сам удома 2» є одним із найбільш значущих святкових фільмів.

Стрічка «Сам удома 2» вийшла у 1992 році. Президент Дональд Трамп зіграв у ній епізодичну роль.

Нагадаємо, що адвокат президента США Рудольф Джуліані заявив, що колишнього українського генпрокурора Віктора Шокіна нібито двічі отруїли і він ледве не помер.