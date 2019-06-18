Адвокат назвав фейком причетність Без’язикова до збиття МН17

Підозрюваний у держзраді полковник Збройних сил України Іван Без'язиков не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року, заявив його адвокат

Адвокат полковника Віталій Титич назвав фейком інформацію про причетність його підзахисного до збиття боїнга.

"Я зустрічався з групою слідчою — JIT, Без'язикова допитали ще в 2016 році, а потім ми зустрічались з JIT, я передавав їм свідчення Без’язикова, вони просили уточнення, ми зустрічались в посольстві Нідерландів. Я правда не можу передати, про що саме там йшлось. Але вони цікавились, чи знає він щось про обставини, в яких він перебував в полоні в цих бойовиків, чи вони щось згадували про боїнг", — розповів адвокат, йдеться у "Громадське".

Титич наголосив, що полковник Без’язиков не може бути причетний до збиття МН17, бо потрапив до бойовиків вже після катастрофи.

"Він попав в полон до того бандформування, яке могло помагати росіянам, але ж він попав пізніше. Це очевидний фейк", — сказав адвокат.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).

Додамо, уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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