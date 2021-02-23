"Це міг намалювати лише божевільний". Науковці сказали, хто залишив напис на картині Едварда Мунка "Крик"

Виявилося, що його зробив сам митець

Дослідники Національного музею мистецтва в Осло розкрили таємницю крихітного напису на картині норвезького художника Едварда Мунка "Крик".

Мистецтвознавці упродовж десятиліть ігнорували крихітний напис олівцем у верхньому лівому куті картини "Крик": "Це міг намалювати лише божевільний", повідомляє "Громадське".

Напис зробили після того, як картина була завершена. Тому частина істориків вважала це актом вандалізму - хтось із невдоволених глядачів міг зіпсувати картину.

Вчені з Національного музею мистецтва дослідили напис і заявили, що його залишив сам Мунк. Вони порівняли почерк художника у щоденниках, листах, а також на картині.

"Ми вивчили напис дуже ретельно, букву за буквою і слово за словом, і він у всіх аспектах ідентичний почерку Мунка", - сказала кураторка музею та відповідальна за дослідження Мей Брітт Гюленг.

Щоб розібрати крихітний напис, дослідники використали інфрачервоне випромінення. Кураторка музею каже, що якби це був акт вандалізму, напис залишили б більшим.

Напис у лівому верхньому куті картини Фото: National Museum of Norway Напис у лівому верхньому куті картини під інфрачервоним світлом Фото: National Museum of Norway Картину "Крик" вперше показали в Осло у 1893 році. Мунк переживав через те, як його картину сприйняла громадськість, кажуть дослідники. Ймовірно, напис він залишив після 1895 року, коли відбулася ще одна виставка в Осло. Тоді студент-медик засумнівався у психічному здоров'ї Мунка та назвав його божевільним. Кураторка Гуленг вважає, що художник залишив цей напис з іронією, щоб показати те, як його зачепили слова студента. Водночас не вдалося зрозуміти, коли саме Мунк написав цю фразу. Рідні художника страждали на психічні розлади. Як пише BBC, його батько та сестра страждали від депресії, у ще однієї сестри був біполярний розлад, а сам Мунк потрапив до лікарні у 1908 році після нервового зриву. "Скільки я себе пам'ятаю, я страждав від глибокого почуття тривоги, яке я намагався виразити у своєму мистецтві. Без цієї тривоги та хвороби я був би як корабель без керма", - писав художник у щоденниках. Найвідомішу роботу Мунка "Крик" та інші його картини виставлять у музеї в Осло у 2022 році.

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