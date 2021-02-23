Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

"Це міг намалювати лише божевільний". Науковці сказали, хто залишив напис на картині Едварда Мунка "Крик"

Виявилося, що його зробив сам митець
Дослідники Національного музею мистецтва в Осло розкрили таємницю крихітного напису на картині норвезького художника Едварда Мунка "Крик".
"Це міг намалювати лише божевільний". Науковці сказали, хто залишив напис на картині Едварда Мунка "Крик" Фото: ВВС

Мистецтвознавці упродовж десятиліть ігнорували крихітний напис олівцем у верхньому лівому куті картини "Крик": "Це міг намалювати лише божевільний", повідомляє "Громадське".

Напис зробили після того, як картина була завершена. Тому частина істориків вважала це актом вандалізму - хтось із невдоволених глядачів міг зіпсувати картину.

Вчені з Національного музею мистецтва дослідили напис і заявили, що його залишив сам Мунк. Вони порівняли почерк художника у щоденниках, листах, а також на картині.

"Ми вивчили напис дуже ретельно, букву за буквою і слово за словом, і він у всіх аспектах ідентичний почерку Мунка", - сказала кураторка музею та відповідальна за дослідження Мей Брітт Гюленг.

Щоб розібрати крихітний напис, дослідники використали інфрачервоне випромінення. Кураторка музею каже, що якби це був акт вандалізму, напис залишили б більшим.

Напис у лівому верхньому куті картини

Фото: National Museum of Norway

Напис у лівому верхньому куті картини під інфрачервоним світлом

Фото: National Museum of Norway

Картину "Крик" вперше показали в Осло у 1893 році. Мунк переживав через те, як його картину сприйняла громадськість, кажуть дослідники.

Ймовірно, напис він залишив після 1895 року, коли відбулася ще одна виставка в Осло. Тоді студент-медик засумнівався у психічному здоров'ї Мунка та назвав його божевільним.

Кураторка Гуленг вважає, що художник залишив цей напис з іронією, щоб показати те, як його зачепили слова студента. Водночас не вдалося зрозуміти, коли саме Мунк написав цю фразу.

Рідні художника страждали на психічні розлади. Як пише BBC, його батько та сестра страждали від депресії, у ще однієї сестри був біполярний розлад, а сам Мунк потрапив до лікарні у 1908 році після нервового зриву.

"Скільки я себе пам'ятаю, я страждав від глибокого почуття тривоги, яке я намагався виразити у своєму мистецтві. Без цієї тривоги та хвороби я був би як корабель без керма", - писав художник у щоденниках.

Найвідомішу роботу Мунка "Крик" та інші його картини виставлять у музеї в Осло у 2022 році.

Нагадаємо, що в Італії випадково знайшли картину Клімта, яку викрали 23 роки тому

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 02 2021 14:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
11 нетипових стрічок для святкових вихідних

11 нетипових стрічок для святкових вихідних

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.