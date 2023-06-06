Це являє собою новий вимір російських звірств: Європейський Союз рішуче засуджує підрив Каховської ГЕС

Атаки на цивільну критичну інфраструктуру України з боку рф вийшли на безпрецедентний рівень.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і єврокомісар з питань врегулювання кризових ситуацій Янез Ленарчич відреагували на підрив Каховської гідроелектростанції, скоєний російськими окупантами 6 червня.

Про це йдеться у спільній заяві політиків, розміщеній на сайті ЄС.

"Європейський Союз засуджує цю атаку у найрішучіший спосіб. Вона являє собою новий вимір російських звірств і може представляти порушення міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", – додали Боррель і Ленарчич.

Вони уточнили, що Євросоюз підтримує зв’язок з українською владою для забезпечення негайної підтримки. Ситуацію активно моніторить Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄК, зберігаючи контакт із Державною службою з надзвичайних ситуацій України.

У заяві також нагадали, що наша держава може запросити допомогу в межах Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), до якого нещодавно долучилася. "Ми готові задовольнити будь-які невідкладні потреби, у тому числі щодо продуктів харчування та питної води", – зазначається в повідомленні.

"Атаки на критичну цивільну інфраструктуру можуть вважатися воєнними злочинами. Ми підкреслюємо нашу рішучість забезпечити, щоб усі командири, виконавці та співучасники воєнних злочинів чи інших найбільш серйозних злочинів були притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права", – наголосили Боррель і Ленарчич.

Вони підтвердили, що повінь, яка виникла внаслідок підриву Каховської ГЕС, становить небезпеку для життя сотень тисяч цивільних у близько 80 населених пунктах, зокрема місті Херсон. Це погіршує "і без того жахливу гуманітарну ситуацію” на Херсонщині.

Крім того, у Європейському Союзі вказали на потенційну небезпеку для Запорізької АЕС, яка отримує воду для охолодження реакторів з Каховського водосховища.

"Цим відчайдушним вчинком росія також продовжує свою безрозсудну ядерну спекуляцію, ставлячи під загрозу належне функціонування систем безпеки та захисту ЗАЕС шляхом явного порушення відповідних резолюцій Ради директорів МАГАТЕ і Генеральної конференції, а також п’яти принципів забезпечення ядерної безпеки й охорони на ЗАЕС Генерального директора МАГАТЕ. Це безвідповідально і абсолютно неприйнятно", – додали в заяві.

На тлі терористичного акту росії, Боррель і Ленарчич також повторно висловили підтримку "формулі миру" для завершення війни рф проти нашої держави, запропонованій президентом України Володимиром Зеленським. Вони закликали глобальних партнерів теж підтримати цей план і додали: "Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, в іноземній пресі з'явилися перші оцінки наслідків знищення Каховської ГЕС.