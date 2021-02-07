Центр масової вакцинації на базі МВЦ у Києві з 5 липня працюватиме щодня

За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла в 2,7 раза

Центр масової вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) із 5 липня працюватиме щодня з 10:00 до 17:30.

Центр масової вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ) із 5 липня працюватиме щодня з 10:00 до 17:30, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко.

"За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла в 2,7 раза - зі 125 тис. на початку червня до 344 тис. наприкінці. Водночас кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 раза. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тому ми ухвалили рішення змінити графік роботи центру на щоденний", - сказала вона.

Старостенко зазначила, що для вакцинації можна попередньо записатися через сервіс Helsi.me.

Нагадаємо, що на фестивалі Atlas Weekend у Києві приватна клініка буде проводити охочим вакцинацію від COVID-19