Центробанк росії визнав, що не зможе найближчим часом повернути заблоковані активи за кордоном

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Перспективи повернення заблокованих за кордоном активів банків російської федерації дуже низькі, хоча з юридичної точки зору вони поки не конфісковані", – йдеться в повідомленні ЦБ рф.

Раніше Швейцарія розширила список санкцій проти росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до росії і продовження війни в Україні.