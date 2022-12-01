Церемонія "Оскар" уперше за три роки пройде з ведучим

Востаннє церемонію вручення "Оскара" вів комік, актор та сценарист Джиммі Кіммел у 2018 році

Церемонія вручення нагород американської кінопремії "Оскар" уперше за три роки пройде із ведучим.

Про це заявив президент Hulu Originals і ABC Entertainment Крейг Ервіч, повідомляє Variety.

Ервіч під час заходу Асоціації телевізійних критиків підтвердив, що церемонію, яка пройде 27 березня, вестиме ведучий. Водночас він не уточнив, хто саме це буде, заявивши, що всі подробиці з’являться згодом.

Востаннє церемонію вручення «Оскара» вів комік, актор та сценарист Джиммі Кіммел у 2018 році.

У 2019 році ведучим мав стати актор Кевін Харт, однак він відмовився від участі через звинувачення в гомофобії, пов'язані з його постами в соцмережах у 2010 році.

Після цього рейтинги телепередач упали за останні роки.

94-та церемонія вручення нагород премії «Оскар» Академії кінематографічних мистецтв і наук за досягнення в галузі кінематографа відзначатиме найкращі фільми, випущені з 1 березня по 31 грудня 2021 року, що пройде в театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі 27 березня 2022 року.

Номінанти на премію «Оскар» будуть оголошені 8 лютого.