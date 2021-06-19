Ціна акцій норвезької Scatec Solar впала на 10% через кризу в "зеленій" енергетиці України

Наша компанія втратила приблизно 10% вартості акцій після новин (щодо боргів та регуляторних змін, - ред.) саме про Україну. Я думаю, це тільки початок. Ми особливо в медіа не виходили з приводу зменшення виплат, просто біржа побачила оцінки (аналітиків, - ред.)

Акції норвезької компанії Scatec Solar, яка зокрема має активи в Україні, втратили у ціні 10% через те, що в Україні не вирішується проблема накопичених боргів за вироблену електроенергію, а також ініціюються додаткові законодавчі зміни - введення акцизного збору, що є порушенням гарантій держави перед інвесторами.

Про це заявила директор з розвитку бізнесу в Україні компанії Scatec Solar Аліна Свідерська, повідомляє РБК-Україна.

"Наша компанія втратила приблизно 10% вартості акцій після новин (щодо боргів та регуляторних змін, - ред.) саме про Україну. Я думаю, це тільки початок. Ми особливо в медіа не виходили з приводу зменшення виплат, просто біржа побачила оцінки (аналітиків, - ред.)", - сказала Свідерська.

За її словами, боргова криза та подальші зміни законодавства є порушенням державою гарантій, які вона надала іноземним інвесторам.

Свідерська нагадала, що компанія брала участь в медіації, яка проводилась за посередництвом секретаріату Енергетичного співтовариства, результатом чого стало підписання меморандуму між Кабінетом міністрів та інвесторами у червні 2020 року.

При цьому вона підкреслила, що проблеми ринку електроенергії України протягом тривалого періоду не вирішуються та діють штучні обмеження, які шкодять роботі енергетичній галузі.

"Всім нам потрібен нормальний ринок. Ринку зараз немає. Його на папері запустили 1 липня 2019 року, але по факту він не працює. У нас досі є прайс-кепи, у нас досі є крос-субсидування", - сказала Свідерська.

Як повідомлялося, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання з виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи. В арбітражі вона вимагає від держави повернути їй 10,5 млн євро.

За інформацією юристів, до аналогічного позову готується ще 10 компаній.

Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Раніше під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.