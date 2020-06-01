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Ціна бареля нафти Brent вперше за пів року перевищила $70 на тлі загострення на Близькому Сході

Ціна на золото становить 1579 доларів за унцію - це шестирічний максимум
Вартість нафти Brent вперше з квітня 2019 року перевищила 70 доларів за барель. Це сталося на тлі загострення ситуації на Близькому сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Ціна бареля нафти Brent вперше за пів року перевищила $70 на тлі загострення на Близькому Сході Фото: wartime.org.ua

За даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна сягнула 70,73 долара за барель, повідомляє "Громадське".

Ціна на золото становить 1579 доларів за унцію - це шестирічний максимум.

Ціни на біржі почали різко зростати з 3 січня на тлі нового загострення відносин між США та Іраном.

Таке зростання цін пояснюють побоюваннями інвесторів, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку, якою постачають нафту з Перської затоки, або атакувати нафтові об’єкти Саудівської Аравії, пише Meduza.

Нагадаємо, що ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала.

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06 01 2020 13:37
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