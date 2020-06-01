БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВартість нафти Brent вперше з квітня 2019 року перевищила 70 доларів за барель. Це сталося на тлі загострення ситуації на Близькому сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна бареля нафти Brent вперше за пів року перевищила $70 на тлі загострення на Близькому Сході
Ціна на золото становить 1579 доларів за унцію - це шестирічний максимум
Фото: wartime.org.ua
За даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна сягнула 70,73 долара за барель, повідомляє "Громадське".
Ціна на золото становить 1579 доларів за унцію - це шестирічний максимум.
Ціни на біржі почали різко зростати з 3 січня на тлі нового загострення відносин між США та Іраном.
Таке зростання цін пояснюють побоюваннями інвесторів, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку, якою постачають нафту з Перської затоки, або атакувати нафтові об’єкти Саудівської Аравії, пише Meduza.
Нагадаємо, що ціни на нафту різко виросли після вбивства іранського генерала.
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