Ціна газу в Європі зростає на скороченні відбору з українського коридору

Залежність котирувань від прокачування через цю країну зберігається з початку лютого

Ціна газу в Європі зростає після скорочення заявки на транспортування через Україну.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зростає ціна - імпортери замовляють більше газу у "Газпрому" (MOEX: GAZP). Зростання транспортування газопроводами стає видно всьому ринку, котирування на споті знижуються - в результаті заявка на прийом газу зі Сходу скорочується. Після зниження фізичного потоку ціна знову зростає. Коло замикається, і все починається знову.

На понеділок для транзиту через Україну було відзначено високу заявку - 108 млн куб. м. Зважаючи на ці дані, ціна за підсумками торгів у понеділок впала на 5% - до $920 за тисячу кубометрів на хабі TTF. Вже протягом газової доби 7 лютого заявку на прокачування через Україну було переглянуто до 97,5 млн куб. м.

Поточна заявка на прокачування газу на вівторок становить уже 84,7 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

На цих новинах ціна газу (березневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures) при відкритті зросла до $980 за тисячу кубометрів, потім падала до $945, але наразі відновилася до $960.

Газопровід "Ямал-Європа", як і раніше, не використовується.

Нагадаємо, що ЄС веде переговори зі США та іншими країнами про збільшення поставок газу на тлі російської кризи