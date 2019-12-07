Ціна на електрику для промисловості зросла на 30% після запуску нового ринку, - "Укренерго"
"Насправді ціни на електроенергію для промисловості показали набагато більше зростання, ніж зростання на 5-6%, яке очікував уряд", — повідомив повідомив виконувач обов'язків голови "Укренерго" Всеволод Ковальчук під час прес-конференції 11 липня, інформує "Ліга.Бізнес".
Він також зазначив, що наразі остаточні ціни на електроенергію все ще не сформувалися. Їх буде встановлено ближче до кінця липня, коли будуть відомі дані щодо небалансів енергосистеми.
Причиною зростання цін для промисловості голова "Укренерго" повязав з механізмом ПСО — спеціальних зобов'язань продавати електрику населенню за встановленою низькою ціною, які уряд поклав на компанію, що керую українськими АЕС — "Укренерго".
Так, за словами Ковальчука, цей механізм практично виключає Енергоатом з ринку.
Нагадаємо, в Україні 1 липня офіційно стартував другий етап переходу на новий ринок електроенергії.
Таким чином, реформа зі встановлення нового енергоринку повністю завершилася.
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