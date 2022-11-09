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Ціна на газ для виробників тепла не зростатиме до травня 2023 року - Кабмін
Фото: unian.ua
Кабмін продовжив термін дії положення про спеціальні обов’язки (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.
Ухвалене рішення уряду щодо продовження терміну дії ПСО на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.
Прем’єр додає, що Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Відповідно, рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні.
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11 09 2022 15:59 МЕДІА
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