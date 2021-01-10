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Ціна на газ в Європі наблизилась до рекордних $1100 за тисячу кубів

Загальне зростання ціни на газ із початку торговельної сесії на біржі становить понад 13%
Сьогодні ціна на газ у Європі під час торговельної сесії оновила історичний максимум, наблизившись до позначки 1 190 доларів за тисячу кубометрів.
Ціна на газ в Європі наблизилась до рекордних $1100 за тисячу кубів Фото: Радіо Свобода
Про це повідомляється на порталі ICE. 
 
Загальне зростання ціни на газ із початку торговельної сесії на біржі становить понад 13%.
 
Вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах досягла 1187,43 долара за тисячу кубометрів або 99 євро за МВт*год.
 
Попередній максимум був досягнутий на торгах, що відбувалися вчора - понад 1 050 доларів за тисячу кубометрів.
 
Як повідомлялося, минулої доби ціна на газ у Європі під час торговельної сесії оновила історичний максимум, перевищивши позначку 1 050 доларів за тисячу кубометрів. Минулий максимум було досягнуто на торгах позавчора - понад 1 040 доларів за тисячу кубометрів.
 
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01 10 2021 09:43
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