Ціна на газ в Європі наблизилась до рекордних $1100 за тисячу кубів Загальне зростання ціни на газ із початку торговельної сесії на біржі становить понад 13%

Сьогодні ціна на газ у Європі під час торговельної сесії оновила історичний максимум, наблизившись до позначки 1 190 доларів за тисячу кубометрів.

Фото: Радіо Свобода

Про це повідомляється на порталі ICE. Загальне зростання ціни на газ із початку торговельної сесії на біржі становить понад 13%. Вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах досягла 1187,43 долара за тисячу кубометрів або 99 євро за МВт*год. Попередній максимум був досягнутий на торгах, що відбувалися вчора - понад 1 050 доларів за тисячу кубометрів. Як повідомлялося, минулої доби ціна на газ у Європі під час торговельної сесії оновила історичний максимум, перевищивши позначку 1 050 доларів за тисячу кубометрів. Минулий максимум було досягнуто на торгах позавчора - понад 1 040 доларів за тисячу кубометрів. Читайте також: Читайте також: Рекордні ціни на газ у Європі не позначаться на українцях, - Герус

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