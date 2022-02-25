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Ціна на нафту опустилася нижче 100 доларів

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures в обід подешевшали на 0,28 долара (0,28%) - до 98,8 долара за барель
Нафта еталонної марки Brent перейшла до зниження під час торгів 25 лютого, тоді як WTI утримується у невеликому плюсі.
Ціна на нафту опустилася нижче 100 доларів Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс", пише Економічна правда.

Квітневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures в обід подешевшали на 0,28 долара (0,28%) - до 98,8 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 0,07 долара (0,08%) - до 92,88 долара за барель.

Напередодні ціни на нафту марки Brent перевищували 105 доларів після початку війни проти України через побоювання з приводу постачання нафти з Росії.

Проте котирування втратили більшу частину зростання до кінця сесії, оскільки оголошені США санкції проти Росії не торкнулися постачання енергоносіїв.

Найближчої середи відбудеться чергове засідання ОПЕК+, в якому візьмуть участь і представники Росії. Аналітики впевнені, що альянс дотримуватиметься раніше окреслених планів і знову вирішить збільшити видобуток на 400 тис. барелів на добу.

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25 02 2022 16:53
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