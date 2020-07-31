Ціна на золото вперше в історії перевищила 2 тисячі доларів за унцію

Золото дорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше стало відомо про квартальне падіння ВВП на 32,9%.

Станом на ранок 31 липня унція золота торгувалась по 1955,1 доларів, при цьому максимальне значення у ході торгів вперше в історії становило 2005,4 доларів, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що золото дорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше стало відомо про квартальне падіння ВВП на 32,9%.

Нагадаємо, що економіка Франції скоротилася на рекордні з післявоєнного часу 13,8%