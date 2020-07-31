БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗолото дорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше стало відомо про квартальне падіння ВВП на 32,9%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціна на золото вперше в історії перевищила 2 тисячі доларів за унцію
Фото: з відкритих джерел
Станом на ранок 31 липня унція золота торгувалась по 1955,1 доларів, при цьому максимальне значення у ході торгів вперше в історії становило 2005,4 доларів, повідомляє "Економічна правда".
Зазначається, що золото дорожчає на тлі обвалу економіки США - раніше стало відомо про квартальне падіння ВВП на 32,9%.
Нагадаємо, що економіка Франції скоротилася на рекордні з післявоєнного часу 13,8%
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2020 16:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Черкащина стала пілотною областю втілення канадського проєкту з розподілу інвестицій
- ВІДЕО Україна вперше здала морський порт у концесію
- ВІДЕО Економіка України дно кризи поки не пройшла, - НБУ
- Державні гарантії на підтримку бізнесу "без гальм": чому Україні краще піти шляхом Європи
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ