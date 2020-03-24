Ціну газу на березень для населення знижено на 14%: це мінімум з 2016 року
"Нафтогаз" заявив про зниження ціни на газ для населення на 14% у порівнянні з лютим.
Про це повідомляє Twitter держкомпанії, зазначає "Економічна правда".
"Ціна газу від "Нафтогазу" становитиме 3,4 грн/кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.
В платіжці за газ ви маєте побачите ціну 4,3 грн/кубометр. Це зниження на 14% порівняно з лютим і найнижча ціна з 2016 року", - йдеться у повідомленні.
Водночас у "Нафтогазі" зазнають, що згідно урядових правил НАК не постачає газ напряму населенню,окрім Кіровоградської обл.
"Сподіваємось, приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно ринковому зниженню і вона не буде перевищувати 4,3 грн/куб
Ми застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну і плануємо робити це і надалі", - підкреслюють у НАК.
Компанія повідомляє, що зниження стало можливим завдяки новому індикатору на внутрішньому ринку.
"Ціна розраховується за формулою, що визначає Кабмін. Основним індикативом є результати біржових торгів газовому хабі ТТF. Однак, у березні на внутрішньому ринку України з’явився новий індикатор.
Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на значний обсяг газу і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на газ. Тож саме на цей індикатор ми орієнтувались при розрахунку ціни на газ", - резюмують у "Нафтогазі".
Нагадаємо, що "Нафтогаз" обговорює з іноземними сервісними компаніями можливість створення спільного підприємства
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків