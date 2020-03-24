Ціну газу на березень для населення знижено на 14%: це мінімум з 2016 року

"Ціна газу від "Нафтогазу" становитиме 3,4 грн/кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами"

Водночас у "Нафтогазі" зазнають, що згідно урядових правил НАК не постачає газ напряму населенню,окрім Кіровоградської обл.

"Нафтогаз" заявив про зниження ціни на газ для населення на 14% у порівнянні з лютим.

Про це повідомляє Twitter держкомпанії, зазначає "Економічна правда".

"Ціна газу від "Нафтогазу" становитиме 3,4 грн/кубометр без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

В платіжці за газ ви маєте побачите ціну 4,3 грн/кубометр. Це зниження на 14% порівняно з лютим і найнижча ціна з 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас у "Нафтогазі" зазнають, що згідно урядових правил НАК не постачає газ напряму населенню,окрім Кіровоградської обл.

"Сподіваємось, приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно ринковому зниженню і вона не буде перевищувати 4,3 грн/куб

Ми застосували мінімально можливу, дозволену законодавством ціну і плануємо робити це і надалі", - підкреслюють у НАК.

Компанія повідомляє, що зниження стало можливим завдяки новому індикатору на внутрішньому ринку.

"Ціна розраховується за формулою, що визначає Кабмін. Основним індикативом є результати біржових торгів газовому хабі ТТF. Однак, у березні на внутрішньому ринку України з’явився новий індикатор.

Оператор Газотранспортної системи України провів тендер на значний обсяг газу і торги продемонстрували, що в Україні існує значна конкуренція, яка призводить до зниження оптових цін на газ. Тож саме на цей індикатор ми орієнтувались при розрахунку ціни на газ", - резюмують у "Нафтогазі".

Нагадаємо, що "Нафтогаз" обговорює з іноземними сервісними компаніями можливість створення спільного підприємства