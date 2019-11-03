Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Ціни на електромобілі Tesla піднімуть на 3%: компанія передумала закривати всі свої автосалони

"Іншими словами, ми закриємо лише половину автосалонів, тому і зниження ціни буде вдвічі меншим за те, яке планувалось"
У компанії Tesla передумали закривати всі автосалони для продажу своїх автомобілів та вирішили залишити найбільш прибуткові та важливі магазини. Як наслідок, ціну на електромобілі вирішили підняти на 3%.
Ціни на електромобілі Tesla піднімуть на 3%: компанія передумала закривати всі свої автосалони Tesla Model S. Фото: AFP

Раніше у Tesla заявляли, що закриють всі автосалони для того, аби знизити вартість електромобілів на 6%. Так, електромобілі компанії вирішити продавати виключно онлайн. Однак, пізніше у компанії передумали та вирішили залишити деякі автосалони, щоб покупці могли особисто протестувати електромобілі. Як наслідок, ціну на деякі електромобілі Tesla знову піднімуть на 3%.

"Через рішення залишити набагато більше магазинів відкритими, ніж планувалося до рішення про зниження ціни, Tesla має збільшити ціну на близько 3% в середньому по всьому світу. Іншими словами, ми закриємо лише половину автосалонів, тому і зниження ціни буде вдвічі меншим за те, яке планувалось", - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас там зазначають, що нове підвищення ціни на електромобілі не стосуватиметься бюджетної Model 3, вартість якої залишиться на рівні 35 тисяч доларів. Ціни зростуть лише на дорожчі електрокари компанії.

Нагадаємо, що 1 березня компанія Tesla оголосила, що закриє всі свої офлайнові магазини, щоб знизити ціну на Model 3 до обіцяних $35 тисяч і вийти зі збитків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2019 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn

Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.