Ціни на електромобілі Tesla піднімуть на 3%: компанія передумала закривати всі свої автосалони

"Іншими словами, ми закриємо лише половину автосалонів, тому і зниження ціни буде вдвічі меншим за те, яке планувалось"

У компанії Tesla передумали закривати всі автосалони для продажу своїх автомобілів та вирішили залишити найбільш прибуткові та важливі магазини. Як наслідок, ціну на електромобілі вирішили підняти на 3%.

Раніше у Tesla заявляли, що закриють всі автосалони для того, аби знизити вартість електромобілів на 6%. Так, електромобілі компанії вирішити продавати виключно онлайн. Однак, пізніше у компанії передумали та вирішили залишити деякі автосалони, щоб покупці могли особисто протестувати електромобілі. Як наслідок, ціну на деякі електромобілі Tesla знову піднімуть на 3%.

"Через рішення залишити набагато більше магазинів відкритими, ніж планувалося до рішення про зниження ціни, Tesla має збільшити ціну на близько 3% в середньому по всьому світу. Іншими словами, ми закриємо лише половину автосалонів, тому і зниження ціни буде вдвічі меншим за те, яке планувалось", - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас там зазначають, що нове підвищення ціни на електромобілі не стосуватиметься бюджетної Model 3, вартість якої залишиться на рівні 35 тисяч доларів. Ціни зростуть лише на дорожчі електрокари компанії.

Нагадаємо, що 1 березня компанія Tesla оголосила, що закриє всі свої офлайнові магазини, щоб знизити ціну на Model 3 до обіцяних $35 тисяч і вийти зі збитків.