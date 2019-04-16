Ціни на газ для населення зростуть у травні: у Нафтогазі не можуть виконати постанови уряду

У Нафтогазі повідомили, що урядову постанову, якою знизили ціни на газ для населення у зв'язку з низькими ринковими цінами на газ у Європі, виконати неможливо, бо вона суперечить іншим постановам уряду.

Знизити ціни на газ для населення уряд може лише двома шляхами - надавши пряму вказівку, або внісши зміни до постанови 867, яка передбачає державне регулювання цін на газ для населення (так званий режим ПСО). Водночас остання урядова постанова, якою Кабмін пропонував знизити ціни на газ, не є ані першим, ані другим шляхом.

"При діючому режимі ПСО уряд прийняв ще одну постанову, і тепер вони суперечать одна одній", - повідомив керівник газового дивізіону Нафтогазу Андрій Фаворов в інтерв’ю "РБК-Україна".

"Кабмін не погоджував з нами проект нової постанови. У цьому документі зазначено, що Нафтогаз "постачає газ з урахуванням умов, визначених Кабміном". Про які умови йдеться - не зрозуміло", - додав топ-менеджер Нафтогазу.

Відтак, за словами Фаворова, в травні компанія підвищить ціни на газ для населення так, як це було передбачено урядовою постановою та домовленостями з Міжнародним валютним фондом, тобто складе 9,7-9,8 гривні за кубометр.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення зобов'язати "Нафтогаз" знизити ціни на газ для населення починаючи з квітня 2019 року у зв’язку зі зниженням цін на газ на європейських ринках, звідки компанія його імпортує в Україну.