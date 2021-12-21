Ціни на газ перетнули 1800 доларів: причини

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.

Торги у вівторок, 21 грудня, розпочалися зі зростання цін на січневі контракти на 4,2% до 153,15 євро за МВт-год, тобто 1824,29 долара за тисячу кубометрів.

ICE FUTURES

На відміну від жовтневих цінових перегонів, коли котирування газу підскочили до 2 тисяч доларів за тисячу кубів, ціни зростають вже третій тиждень поспіль і тримаються на рівні понад 1380 доларів з 13 грудня.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТСУ на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

Чинним контрактом з Газпромом російський монополіст має 109 млн м3 заброньованих потужностей на добу.

Одночасно Газпром зупинив прокачку газу через Ямал-Європа – на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік згідно сайту оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Такі дії РФ відбуваються на тлі погіршення погоди у країнах Європи. Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

Нагадуємо:

Ціни на газ у Європі почали зростати на початку грудня, коли лідерка німецьких "Зелених", міністерка закордонних справ у новому уряді Анналена Бербок заявила, що зараз не бачить підстав для запуску добудованого російського газопроводу "Північний потік-2".

Також на динаміку впливає інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Серед іншого, ризик ескалації війни загрожує транзиту газу до країн Євросоюзу, що може погіршити дефіцит газу на ринку.

Медіа та українські посадовці неодноразово зазначали, що Росія сигналізує Європі, що не пропонуватиме збільшення постачання газу до схвалення запуску газопроводу "Північний потік-2".