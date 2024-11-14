Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за рік через загрози перебоїв із постачаннями з росії

14 листопада 2024, 19:26
Ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за рік через загрози перебоїв із постачаннями з росії
Фото: з вільного доступу
Їх підігріло рішення арбітражного суду проти "Газпрому".

Ціни на газ у Європі почали різко зростати  до найвищого за рік рівня через заяву про можливі перебої із поставками з росії після того як напередодні арбітражний суд виніс рішення на користь австрійської енергетичної компанії OMV у позові проти російського гіганта "Газпром" про сплату €230 млн компенсації збитків.

Як повідомляє Financial Times, 14 листопада ціна європейського стандарту Title Transfer Facility, що торгується на Міжконтинентальній біржі, піднялася більш ніж на 5% на початку торгів у четвер до 46 євро за мегават-годину (близько 500 доларів за тисячу кубометрів), найвищого рівня з кінця листопада минулого року.

Ріст цін стимулювала заява  австрійської OMV про "можливе припинення поставок газу" з росії після рішення в арбітражі з "Газпромом". OMV заявила, що "зарахує" суму з рахунків-фактур за контрактом з "Газпромом", що, за її словами, може призвести до "погіршення договірних відносин".

Водночас Wall Street Journal зазначає, що зростання цін також стимулює похолодання на континенті та скорочення виробництва з відновлюваних джерел енергії через послаблення вітру.

При цьому згідно з даними промислової групи Gas Infrastructure Europ газові сховища в ЄС зараз заповнені на 92,6%, з чистим вилученням понад 5 терават годин.

газЄвропаГазпром

Останні матеріали

Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Політика
Виборці Трампа підпорядкували cебе та Америку путіну. А отже і Сі Цізньпіню – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 21:44
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Політика
росіяни прорвались до Куп’янська і закріпилися поблизу. Вони продовжують наступати в районі Курахового – Том Купер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 20:04
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Політика
російська агентка на чолі американської розвідки. США перетворюються на бананову республіку?
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 16:41
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться, перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється