Ціни на газ у Європі досягли найвищого рівня за рік через загрози перебоїв із постачаннями з росії

Їх підігріло рішення арбітражного суду проти "Газпрому".

Ціни на газ у Європі почали різко зростати до найвищого за рік рівня через заяву про можливі перебої із поставками з росії після того як напередодні арбітражний суд виніс рішення на користь австрійської енергетичної компанії OMV у позові проти російського гіганта "Газпром" про сплату €230 млн компенсації збитків.

Як повідомляє Financial Times, 14 листопада ціна європейського стандарту Title Transfer Facility, що торгується на Міжконтинентальній біржі, піднялася більш ніж на 5% на початку торгів у четвер до 46 євро за мегават-годину (близько 500 доларів за тисячу кубометрів), найвищого рівня з кінця листопада минулого року.

Ріст цін стимулювала заява австрійської OMV про "можливе припинення поставок газу" з росії після рішення в арбітражі з "Газпромом". OMV заявила, що "зарахує" суму з рахунків-фактур за контрактом з "Газпромом", що, за її словами, може призвести до "погіршення договірних відносин".

Водночас Wall Street Journal зазначає, що зростання цін також стимулює похолодання на континенті та скорочення виробництва з відновлюваних джерел енергії через послаблення вітру.

При цьому згідно з даними промислової групи Gas Infrastructure Europ газові сховища в ЄС зараз заповнені на 92,6%, з чистим вилученням понад 5 терават годин.