Ціни на газ у Європі обвалилися на 40%
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу та тримісячного мінімуму 5,52% у вівторок. З 13 по 19 грудня внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.
У четвер торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершилися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів після 1997 доларів у середу та рекордних 2138 доларів за тисячу кубометрів у вівторок.
Вранці у п'ятницю січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні 1300 доларів за тисячу кубів.
Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості (дані на ранок четверга) - це на 17,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 млн. куб. м, що є максимальним показником початку сезону відбору.
Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому ЗПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік до року. Імпорт ЗПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.
Нагадаємо, що ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.
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