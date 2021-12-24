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Ціни на газ у Європі обвалилися на 40%

У четвер торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершилися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів
Вітер, що посилився останніми днями в Європі, підвищив вироблення вітряної генерації і за останні два дні обвалив ціни на газ на третину від історичного максимуму 21 грудня.
Ціни на газ у Європі обвалилися на 40% Фото:http://utg.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Внесок вітрової генерації у вироблення електроенергії в Європі у четвер зріс до 13,8% після 7,1% у середу та тримісячного мінімуму 5,52% у вівторок. З 13 по 19 грудня внесок вітряків у вироблення електроенергії в Європі становив у середньому 13,7%.

У четвер торги газом (контракт "на день вперед") на TTF завершилися на рівні 1485 доларів за тисячу кубометрів після 1997 доларів у середу та рекордних 2138 доларів за тисячу кубометрів у вівторок.

Вранці у п'ятницю січневий ф'ючерс на TTF на біржі ICE Futures торгується на рівні 1300 доларів за тисячу кубів.

Запаси газу в підземних сховищах Європи впали до 57,5% від місткості (дані на ранок четверга) - це на 17,3 процентного пункту нижче за середнє значення за останні п'ять років. За газову добу 22 грудня відбір газу з ПСГ Європи становив 776 млн. куб. м, що є максимальним показником початку сезону відбору.

Надходження до європейської мережі газу з терміналів прийому ЗПГ у грудні 2021 року зростає на рекордні 66% рік до року. Імпорт ЗПГ у грудні може бути максимальним за останні сім місяців.

Нагадаємо, що ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 1800 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

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24 12 2021 11:15
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