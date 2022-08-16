CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКотирування газових фʼючерсів на біржі перевищили позначку у 2500 доларів за тисячу кубів після того, як російський Газпром "спрогнозував" ціни на газ у понад 4000 доларів взимку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ціни на газ у Європі різко зросли та перевищили позначку 2500 доларів після заяв у Газпромі
Ціни почали активно зростати після того, як російський Газпром заявив, що за їхніми "консервативними оцінками" взимку ціни на газ у Європі перевищать рівень 4000 тисяч доларів за тисячу кубометрів
Фото: з вільного доступу
Про це йдеться у даних біржі ICE, повідомляє Економічна правда.
Так, вересневі контракти у хабі TTF у Нідерландах зросли у вівторок на понад 8% до рівня 237,8 євро за МВт-год, або 2541 долара за тисячу кубометрів (за курсом 1 євро = 1,01 долара).
Більш "довгі" контракти з поставкою у жовтні-грудні подорожчали ще більше – до понад 240 євро за МВт-год, або 2575,26 - 2611,52 доларів за тисячу кубів.
Ціни почали активно зростати після того, як російський Газпром заявив, що за їхніми "консервативними оцінками" взимку ціни на газ у Європі перевищать рівень 4000 тисяч доларів за тисячу кубометрів.
Востаннє котирування на рівні в понад 2500 доларів за тисячу кубів спостерігалися на початку березня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну на тлі побоювань про припинення постачання російського газу, від якого Європа суттєво залежна.
Попри те, що газове ембарго так і не виносилося на обговорення в рамках санкцій ЄС проти Росії, остання самостійно почала скорочувати поставки блакитного палива до країн блоку. Так, суттєво впав транзит через українську ГТС та "Північний потік", а деяким країнам Росія припинила постачати газ через відпову оплачувати його рублями.
Наприкінці липня газ вже дорожчав до 2300 доларів за тисячу кубів після заяви Газпрому про зупинку експлуатації ще однієї турбіни Siemens, внаслідок чого поставки "Північним потоком-1" з 27 липня будуть не більше 33 млн кубів на добу. Це – приблизно 20% від планової потужності газогону у 167 млн кубометрів.
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