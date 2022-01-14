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Ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів

Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині підскочили після того, як Electricite de France SA переглянула прогноз виробництва для свого ядерного флоту, який життєво необхідний для збереження світла в Європі
На відкритті торгів ціни на газ у Європі зросли на 11% та перевищували позначку 1100 доларів за тисячу кубів.
Ціни на газ в Європі знову піднімались вище 1100 доларів за тисячу кубів Фото: Радіо Свобода
Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.
 
Так, на хабі TTF о 10:00 за Києвом вартість тисячі кубів з постачанням у лютому становила 1 143 дол.
 
Станом на 11:50 ціна опустилась до 1 074 дол.
 
А станом на 13:10 - 1 088 дол за тисячу кубів.
 
 
ICE FUTURES
 
За даними галузевої асоціації Gas Infrastructure Europe, європейські запаси газу впали нижче за ключову позначку 50% - до 49,33%
 
Як пише Bloomberg, ціни на електроенергію у Європі також зростають - через невдачі французького ядерного гіганта.
 
"Ціни на електроенергію у Франції та Німеччині підскочили після того, як Electricite de France SA переглянула прогноз виробництва для свого ядерного флоту, який життєво необхідний для збереження світла в Європі", - пише агентство.
 
Повідомляється, що найбільший у світі виробник ядерної енергії знизив свою оцінку приблизно на 8% після виявлення дефектів на деяких реакторах.
 
"Це ще один удар по Європі, яка вже стикається з історичною енергетичною кризою, коли запаси природного газу в цю пору року є найнижчими за більше ніж десятиліття", - наголошує Bloomberg.
 
Німецький лютневий контракт зріс на 22% до 235,50 євро (270,07 доларів) за мегават-годину, тоді як контракт на наступний квартал зріс на 23% до 183 євро на European Energy Exchange AG.
 
А французький контракт на поставку з квітня по червень зріс на 24% до 191 євро.
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14 01 2022 15:10
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